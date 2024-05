Continua la ricerca del sogno europeo per il Torino di Ivan Juric, attualmente a 4 punti dal Napoli e dalla Fiorentina. I granata si trovano tuttavia in un momento di flessione avendo ottenuto solo una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato.17:17

Rincorsa all'Europa anche per il Bologna, che vuole coronare una stagione fino a qui memorabile con la storica qualificazione in Champions League. I rossoblù del corteggiatissimo Thiago Motta si presentano all'Olimpico Grande Torino con un rendimento esterno notevole, considerando che l'ultima sconfitta lontano dal Dall'Ara risale addirittura allo scorso 14 gennaio.17:06

Le scelte di Thiago Motta: in difesa assente Beukema causa squalifica, la coppia centrale è formata allora da Calafiori e Lucumì con Kristiansen e Posch ai lati. Freuler l'interditore in mediana, mentre sugli esterni confermato dal 1' Ndoye, con Orsolini alla terza panchina consecutiva. Dall'altro lato un Saelemaekers in grande forma, al centro Fabbian ed Aebischer. In attacco tocca ancora a Joshua Zirkzee19:43