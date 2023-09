La Fiorentina ha incantato nella prima di campionato con un 4-1 in casa del Genoa. Nella seconda sfida, invece, i Viola sono partiti benissimo chiudendo il primo tempo con due reti di vantaggio e con un palo colpito, facendosi però poi recuperare nella ripresa dal Lecce. Ancora a secco le due punte Nzola e Beltran, vedremo se oggi sigleranno la loro prima rete in campionato.17:57

Questa sarà la 187esima sfida tra i nerazzurri e i viola, con i precedenti che si dividono come segue: 78 vittorie per l’Inter, 50 vittorie per la Fiorentina e 58 pareggi. I nerazzurri, però, non battono i viola in casa dal 26 settembre 2020 con un rocambolesco 4-3, quando in panchina c’era ancora Antonio Conte.17:57