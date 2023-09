Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori18:10

Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Genoa.18:10

Le due squadre sono reduci dall'ultimo turno di Serie A che ha visto i granata uscire sconfitti per 4-1 dalla sfida con il Milan, con il Genoa che ha invece espugnato l'Olimpico battendo la Lazio per 0-1.18:12

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda - Vlasic, Tameze - Zapata. 18:13

FORMAZIONE GENOA (4-3-2-1): Martinez J. - Sabelli, Bani, Dragusin, Vazquez - Strootman, Badelj, Frendrup - Malinovskyi, Gudmundsson - Retegui. 18:14

Panchina TORINO: Pellegri, Gineitis, Radonjic, Zima, Karamoh, Sazonov, Soppy, Seck, Ilic, N'Guessan, Gemello, Lazaro, Popa.18:16

Panchina GENOA: Martin, Puscas, Jagiello, Thorsby, Biraschi, Hefti, De Winter, Sommariva, Ekuban, Kutlu, Leali.18:17

Le scelte di Juric: subito Zapata titolare per i granata, supportato da una trequarti che propone la novità Tameze dal 1'. Confermati Bellanova e Vojvoda sulle fasce così come Rodgiruez, anche a causa dei problemi fisici di Djidji, in difesa.18:18

Le scelte di Gilardino: i Grifoni confermano l'assetto tattico visto contro la Lazio e dunque 4-3-2-1 con una mediana composta da Frendrup, Badelj e Strootman. In avanti Malinovskyi e Gudmundsson supporteranno Zapata.18:19

Il Torino non ha ancora vinto in questo campionato (1N, 1P): nelle precedenti otto stagioni di Serie A, solo in un’occasione ha chiuso le prime tre partite di un torneo senza vincere (nel 2020/21, tre ko su tre).18:21

Il Genoa (vittorioso nella prima gara fuori casa in questo campionato), potrebbe diventare la quinta neopromossa di questo secolo a vincere in entrambe le prime due trasferte stagionali in un torneo di Serie A, dopo Empoli 2021/22, Sampdoria 2012/13, Empoli 2002/03 e Atalanta 2000/01.18:22

1' Inizia il primo tempo di TORINO-GENOA: dirige l'arbitro Chiffi.18:32

4' Il Genoa appare più pimpante nei primi minuti. Soprattutto sulla corsia di sinistra, il Grifone costruisce e prova a creare superiorità numerica mettendo in difficoltà i padroni di casa del Torino.18:36