LIVE TORINO - SAMPDORIA 2-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori20:17

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Sampdoria, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.20:17

Il Torino di Ivan Juric è, al momento, tredicesimo in classifica con 11 punti, gli stessi dell'Udinese, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. In casa, i granata hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre nell'ultimo turno di campionato, quello in casa del Milan, hanno perso per 1-0.20:20

Due punti dividono i padroni di casa dalla Sampdoria di Roberto D'Aversa, che staziona in quindicesima posizione, avendo ottenuto due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Lontano dalle mura amiche, i blucerchiati hanno portato a casa i tre punti in una sola occasione, a fronte di un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima sfida di Serie A, la squadra ligure ha perso per 1-3 in casa contro l'Atalanta.20:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera in campo con un 3-4-2-1: V. Milinkovic-Savic - Djidji, Bremer, Buongiorno - Singo, Lukic, Pobega, Aina - Praet, Linetty - Sanabria. A disposizione: Berisha, Zima, Rodriguez, Izzo, Vojvoda, Rincon, Kone, Warming, Verdi, Zaza, Belotti.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera in campo con un 3-5-1-1: Audero - Dragusin, Yoshida, Chabot - Bereszynski, Thorsby, Ekdal, A. Silva, Augello - Candreva - Quagliarella. A disposizione: Falcone, Colley, A. Ferrari, Murru, Depaoli, Askildsen, Trimboli, Yepes, Ciervo, Caputo, Torregrossa, Gabbiadini.20:30

Ivan Juric propone solo due modifiche nella formazione rispetto all'undici titolare schierato nell'ultima partita contro il Milan. Va in panchina Karol Linetty, il cui posto viene rilevano da Dennis Praet, mentre si rinnova la staffetta tra Antonio Sanabria e Andrea Belotti, con il primo in campo dall'inizio.20:32

Ben cinque cambi, invece, per Roberto D'Aversa. Il tecnico della Sampdoria rinuncia all'acciaccato Omar Colley, sostituito da Julian Chabot. Rivoluzione sugli esterni, con Bartosz Bereszynski a destra e Tommaso Augello a sinistra. L'impiego del primo comporta l'avanzamento sulla trequarti di Antonio Candreva a discapito di Manolo Gabbiadini, mentre il secondo prende il posto di Nicola Murru. A centrocampo torna titolare Albin Ekdal, con Kristoffer Askildsen in panchina, mentre si conferma la staffetta tra Francesco Caputo e Fabio Quagliarella, con quest'ultimo che sarà titolare.20:38

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Francesco Fourneau darà il via alla partita.20:39

Problema nel riscaldamento per Josip Brekalo. Al suo posto Ivan Juric manda in campo dall'inizio Karol Linetty.20:45

Fischio d'inizio di TORINO-SAMPDORIA. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.20:52

4' Primi minuti di studio allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata fanno girare il pallone alla ricerca del varco giusto.20:57

7' Ora è la Sampdoria a gestire il ritmo del match. I padroni di casa provano a pressare alto per non concedere giocate semplici ai blucerchiati.21:07

10' PILLOLA STATISTICA - Il Torino ha subito gol in tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A: solo una volta i granata non hanno mantenuto la porta inviolata per sei partite casalinghe consecutive contro i blucerchiati nella competizione, tra il 1987 e il 1993.21:03

13' Sanabria colpisce in pieno l'arbitro Fourneau. Il direttore di gara ferma il gioco e restituisce il pallone ai granata.21:06

16' Il Torino è con tutti gli uomini nella metà campo della Sampdoria e prova a chiudere i blucerchiati nella loro trequarti.21:09

17' GOL! TORINO-Sampdoria 1-0! Rete di Dennis Praet! Linetty recupera una palla vagante, chiede e ottiene l'uno due da Sanabria, prende il fondo e mette il pallone dietro. Sulla sfera si avventa Praet che calcia una prima volta, ma viene fermato da Chabot. Sulla ribattuta è ancora il belga a ribadire nella porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Praet21:11

20' Ora la Sampdoria è chiamata a reagire, ma al momento il Torino sembra avere il pieno controllo della partita.21:12

23' Gli ospiti riescono raramente a interrompere il possesso palla dei granata e, quando recuperano la sfera, non hanno modo di sviluppare il loro gioco.21:16

26' La squadra di Juric sta tentando di addormentare la partita facendo girare a lungo il pallone. A nove minuti dal gol dello svantaggio, la Samp non è ancora riuscita a reagire.21:21

29' AMMONITO Gleison Bremer per aver toccato volontariamente il pallone con la mano.21:22

30' Candreva crossa in area dalla trequarti offensiva, Milinkovic-Savic tenta un'uscita difficile e viene anticipato da Thorsby, il cui colpo di testa non inquadra la porta del Torino.21:23

33' Il pressing continuo dei padroni di casa impedisce agli uomini di D'Aversa di costruire agevolmente dal basso, costringendo i difensori blucerchiati a lanciare spesso in avanti.21:26

36' Lancio lunghissimo da parte di Milinkovic-Savic alla ricerca di Singo. La traiettoria finisce direttamente tra le braccia di Audero.21:29

37' Candreva viene servito sull'esterno, controlla il pallone e crossa in area. Thorsby prende il tempo a Djidji, ma il suo colpo di testa finisce alto.21:29

39' Candreva trova nuovamente Thorsby in area di rigore con una palla alta. Il norvegese controlla con il petto e prova a calciare, ma la sua conclusione viene ribattuta.21:32

41' Cross molto deciso di Buongiorno, Yoshida anticipa Sanabria ed evita che l'ex Genoa spinga in porta il gol del 2-0.21:34

44' La Sampdoria prova a spingere per regalarsi un'ultima occasione prima della fine del primo tempo.21:37

45' Finisce il primo tempo di TORINO-SAMPDORIA: 2-0. Granata in vantaggio con il gol di Praet al 17'.21:38

Il Torino è avanti per 1-0 sulla Sampdoria all'intervallo. A decidere il match il gol al 17' di Dennis Praet, arrivato al termine di un'azione portata avanti in tandem da Linetty e Sanabria. I granata hanno avuto un'altra occasione proprio con il giocatore polacco, servito stavolta dall'autore della rete, ma la sua conclusione è terminata alta. Gli ospiti si sono resi pericolosi soltanto con un colpo di testa di Thorsby, terminato alto sopra la traversa della porta di Milinkovic-Savic.21:43

Il pressing continuo da parte dei padroni di casa ha impedito agli uomini di D'Aversa di costruire il proprio gioco, con i difensori blucerchiati che hanno faticato non poco a servire centrocampisti e attaccanti. Probabilmente l'allenatore della Sampdoria ragionerà anche su un cambio di modulo, per far in modo che i suoi possano rendersi più pericolosi dal punto di vista offensivo.21:45

45' Comincia il secondo tempo di TORINO-SAMPDORIA. Si riparte dal risultato di 1-0.21:55

47' Candreva batte il corner sulla testa di Chabot, la cui conclusione termina di poco alta.22:00

50' AMMONITO Tommaso Pobega per una trattenuta su Candreva. Era diffidato, salterà la partita in casa dello Spezia.22:02

52' GOL! TORINO-Sampdoria 2-0! Rete di Wilfried Singo! I granata ripartono in contropiede con Pobega che porta il pallone e serve Singo sulla corsa. L'esterno controlla e batte Audero con un tiro sul primo palo.22:04

53' Prima sostituzione per il Torino. Esce Wilfried Singo, entra Mërgim Vojvoda.22:04

53' Seconda sostituzione per il Torino. Antonio Sanabria lascia spazio ad Andrea Belotti.22:05

54' Prima sostituzione per la Sampdoria. Fuori Fabio Quagliarella, dentro Francesco Caputo.22:05

54' Seconda sostituzione per la Sampdoria. Finisce la partita di Albin Ekdal, al suo posto Manolo Gabbiadini.22:06

54' AMMONITO Radu Matei Drăgușin.22:06

57' Praet viene servito in profondità, punta Chabot e scarica per Belotti che prova a calciare di prima. La sua conclusione finisce alta.22:08

60' Occasione per Linetty! Praet vede il compagno e lo serve sul secondo palo. Il polacco controlla e calcia con il sinistro. Palla alta di poco.22:10