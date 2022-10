Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori12:07

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Atalanta, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.12:07

L'Empoli è dodicesimo in classifica con 11 punti, cinque in più rispetto alla Sampdoria terzultima. I toscani sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-0 in casa della Juventus e tra le mura amiche del Castellani hanno conquistato una sola vittoria, a fronte di due pareggi e due sconfitte.12:10

L'Atalanta vuole i tre punti per staccare l'Inter (che l'ha agganciata ieri) e la Lazio (in campo nel pomeriggio contro la Salernitana) e per superare momentaneamente il Milan, in attesa del match tra i rossoneri e il Torino. Nell'ultimo turno di campionato, i bergamaschi hanno incassato la prima sconfitta stagionale contro la Lazio, mentre in trasferta la squadra di Gian Piero Gasperini ha collezionato quattro vittorie e un pareggio.12:13

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-3: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. A disposizione: Ujkani, Perisan, Stojanovic, Walukiewicz, Ismajli, Parisi, Degli Innocenti, Haas, Fazzini, Akpa Akpro, Baldanzi, Ekong, Cambiaghi, Satriano, Lammers.12:17

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Zortea, Ruggeri, Malinovskyi, Boga, Zapata.12:19

Paolo Zanetti cambia quattro uomini rispetto alla formazione schierata contro la Juventus. Fuori entrambi i terzini titolari, Stojanovic e Parisi, che lasciano il posto a Ebuehi e Cacace. Henderson vince il ballottaggio con Haas, mentre cambia la conformazione dell'attacco: torna titolare Bajrami, schierato nel tridente con Destro e Pjaca.12:21

Gasperini recupera Musso in porta, assente dalla partita con la Roma del 18 settembre, e Toloi in difesa. Ancora panchina per Djimsiti. Maehle vince il ballottaggio con Soppy sulla fascia, mentre Ederson prende il posto dell'infortunato de Roon in mezzo al campo. Pasalic preferito a Malinovskyi sulla trequarti, mentre il recuperato Zapata parte dalla panchina. Al fianco di Lookman gioca Hojlund.12:24