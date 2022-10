LIVE LAZIO - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:36

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Salernitana, incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A.17:36

La formazione di Sarri condivide il terzo posto in classifica con l'Inter, a quota 24, e ha collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate. Inoltre, i biancocelesti presentano la migliore difesa del torneo con appena 5 reti al passivo. La Salernitana ha vinto due delle ultime 3 partite e staziona in undicesima posizione con 13 punti. 17:37

I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili di fila in Serie A, dove non perdono dallo scorso 3 settembre (1-2 all'Olimpico contro il Napoli): l'Aquila ha intenzione di dare un prosieguo a questa striscia positiva, a partire dal prossimo impegno che la vede opposta alla Salernitana. La Lazio, inoltre, non ha mai vinto tre partite di fila con Sarri in panchina. I campani stazionano a metà classifica, ma in trasferta non hanno finora mai vinto: tre pareggi e due sconfitte nelle cinque apparizioni stagionali. Senza la spinta del dodicesimo uomo e contro una big come la Lazio, la Salernitana proverà a mettere lo sgambetto all'ex presidente Lotito.17:42

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola.17:43

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.17:44

Sarri concede un turno di riposo a Milinkovic-Savic e schiera Felipe Anderson nel ruolo di 'falso nueve' nel tridente offensivo completato da Pedro a destra e da Zaccagni sull'out mancino. Nel ruolo di mezzala sinistra gioca Luis Alberto, insieme al brasiliano ci sono Vecino e Cataldi a centrocampo. Casale partner di Romagnoli al centro della difesa.17:44

Nella Salernitana gioca Bradaric largo a sinistra con Mazzocchi sulla fascia opposta. Candreva torna a fare la mezzala: Vilhena parte dalla panchina. In attacco la coppia Bonazzoli-Piatek, con Dia pronto a subentrare a gara in corso.17:46

Lazio e Salernitana si sono affrontate solo in 9 occasioni nella loro storia. I precedenti sorridono alla squadra biancoceleste: nei nove confronti la Lazio ha conquistato 6 volte la vittoria, contro le 3 dei campani. Una sfida che non è mai terminata in pareggio. Nelle ultime 5 sfide tra queste due formazioni all'Olimpico la Lazio ha perso solo una volta, il 1/11/1998 quando la Salernitana s'impose per 1-0 con un gol nel finale di Tedesco.17:47

Tutto pronto all'Olimpico: squadre in campo agli ordini dell'arbitro Manganiello. Tra poco si comincia!18:00

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone dell'incontro gestito dalla Salernitana.18:01

2' Pressione della Salernitana su Lazzari. Guadagna il pallone Bonazzoli, ma il suo cross verso Piatek è completamente sbagliato. 18:03

4' Filtrante di Lazzari per il movimento di Felipe Anderson alle spalle della difesa campana. Assist a rimorchio per Vecino che, dopo uno stop così così, prova a tirare: conclusione respinta.18:05

5' Piatek serve l'accorrente Candreva sulla corsia destra che, da posizione defilata, non trova nessuno in area di rigore. Dall'altra parte Bradaric sbaglia tutto col sinistro.18:06

7' Con calma gestisce ritmi e possesso la formazione di Sarri. Salernitana dietro a difendere per poi ripartire in velocità.18:08

8' OCCASIONE LAZIO! Marusic si inserisce a sinistra e serve dentro l'area Felipe Anderson. Il brasiliano difende palla e impreziosisce a rimorchio per Zaccagni. Tiro a giro dell'ex Verona che non trova lo specchio di pochissimo.18:09

9' Lancio lungo per lo scatto di Zaccagni che sfida Gyomber in velocità. Il centrale granata, però, si ferma causa infortunio e l'ala biancoceleste mette la palla fuori. Soccorsi in campo all'Olimpico per il difensore slovacco.18:10