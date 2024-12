Benvenuti alla diretta scritta di Como-Lecce, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A Enilive.17:56

Il match del Sinigaglia - in programma alle 18:30 - sarà diretto da Marco Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Stefano Del Giovane (Albano Laziale) e Filippo Bercigli (Firenze). Kevin Bonacina (Bergamo) sarà il quarto ufficiale; al Var Paolo Mazzoleni (Bergamo), Avar Giacomo Camplone (Pescara).17:59

Guardando i precedenti, il Lecce è rimasto imbattuto in tutti gli ultimi cinque match di campionato giocati contro il Como: due successi e tre pareggi tra Serie B e C. 18:01

Quello tra Lecce e Como è chiaramente un incontro importante in chiave salvezza. Le due formazioni sono attualmente fuori dalla zona retrocessione diretta, che dista però un solo punto per i lombardi e due per i pugliesi. Il Lecce è attualmente 15° a quota 16 punti, il Como è subito dietro a 15.18:06