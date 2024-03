Botta e risposta in avvio di ripresa: Duncan risponde a Loftus-Cheek, Rafael Leao timbra la quarta vittoria di fila in campionato per i rossoneri che consolidano il secondo posto in classifica. Gara divertente, giocata a viso aperto, tante occasioni per la squadra di Pioli nella prima frazione, reazione dei viola nel secondo tempo con Belotti e Mandragora neutralizzati da Maignan. Annullato un gol per fuorigioco a Pulisic.

Nella trentunesima giornata, la squadra di Italiano farà visita alla Juventus mentre i ragazzi di Pioli ospiteranno il Lecce.

Dal Franchi è tutto, buona Pasqua. Alla prossima.