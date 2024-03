Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Atalanta, gara valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A.12:07

Ultima chiamata per il Napoli e le relative speranze di agguantare un posto nella prossima Champions League, i punti di ritardo dal Bologna, attualmente quarto sono infatti nove e per gli uomini di Calzona non sembra esserci altra soluzione che una vittoria nella gara di oggi contro l'Atalanta per tenere accesa la luce. Ad affrontare i partenopei ci sono però, appunto, gli uomini di Gasperini, impegnati anch'essi nella rincorsa a un posto nella massima competizione europea e desiderosi di fare bene al Diego Armando Maradona per proseguire nel sogno. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:29

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: Azzurri in campo col 4-3-3. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Traoré - Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Simeone, Zielinski, Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard.12:23

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per i bergamaschi. Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kolasinac - Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic, Miranchuk - Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Koopmeiners, Touré, Lookman, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Adopo.12:24

Calzona sceglie Raspadori dal 1' per sopperire all'assenza di Kvaratskhelia, infortunatosi nel vittorioso playoff per Euro 2024 con la sua Georgia. L'ex Sassuolo affiancherà quindi Politano e Osimhen nel tridente offensivo. Mario Rui si prende la maglia da titolare sulla sinistra in difesa, dove al centro ci saranno sempre Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo a destra. In cabina di regia Lobotka con Anguissa e Traoré ai suoi lati.12:16

Assenza pesante anche per Gasperini che sceglie Miranchuk per sostituire De Ketelaere. Il russo farà coppia con Pasalic alle spalle dell'unica punta Scamacca. Panchina, almeno inizialmente, per Lookman. Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Hateboer che hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Holm e Ruggeri. Davanti a Carnesecchi ci sono Scalvini, Hien e Kolasinac mentre in mezzo al campo quantità e qualità sono affidati a De Roon ed Ederson.12:18