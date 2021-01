LIVE NAPOLI - PARMA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Napoli-Parma. I partenopei cercano di rialzare la testa in campionato, dopo la cocente sconfitta di Verona.17:12

Le scelte di Gattuso: Petagna centravanti, Lozano e Insigne ai suoi lati, out Mertens. C'è Demme davanti alla difesa, spazio a Elmas. Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Ospina tra i pali.17:15

Le scelte di D'Aversa: in avanti il tridente con Cornelius, Gervinho e Kucka. Brugman guida il centrocampo, Osorio e Gagliolo i centrali in difesa, in panchina il nuovo acquisto Man.17:16