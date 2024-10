Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:50

La Roma si dirige verso la curva sud e i cori vengono sovrastati dai fischi dei tifosi romanisti. 22:40

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO! La Roma si impone per 1-0 sul Torino!22:39

90'+4' Il Torino si rende pericoloso nell'ultima azione della partita. La palla stazione pericolosamente in area della Roma ma nessun attaccante del Torino riesce a girare verso la porta. Finisco qui probabilmente le speranze dei granata di agguantare il pareggio.22:39

90'+2' Pellegrini entra in ritardo su Ricci e viene sanzionato con un cartellino giallo.22:35

90' 4 minuti di recupero.22:34

90' Cristante ruba palla e arriva in area di rigore. Chiuso dalla difesa avversaria ottiene il massimo, cioè rimessa laterale per la Roma.22:34

88' Ultimo cambio a disposizone effettuato da Vanoli. Esce Mërgim Vojvoda ed entra Adrien Tamèze.22:31

86' Giallo per Adam Masina per una trattenuta ai danni di Celik.22:30

85' 5 minuti alla fine della partita. Il Torino prova a riversarsi davanti.22:29

83' Palla catturata dall'estremo difensore giallorosso dopo che un traversone di Karamoh è stato deviato dalla difesa.22:27

79' Infine per la Roma esce Nicola Zalewski ed entra Stephan El Shaarawy.22:25

79' Esce Tommaso Baldanzi e Juric si copre facendo entrare Bryan Cristante.22:24

79' Altro cambio per Vanoli. Esce Karol Linetty ed entra un altro attaccante. e' il momento di Yann Karamoh.22:23

78' Per la Roma entra in campo Eldor Shomurodov al posto di Paulo Dybala che esce tra gli applausi del pubblico.22:22

76' Celik sbaglia il colpo di testa nel tentativo di servire Dybala e praticamente si auto-lancia. Arriva sul pallone al limite dell'area e lascia partire una conclusione che si infrange su un difensore avversario.22:20

75' La Roma ha rallentato e cerca di gestire la partita a ritmi più bassi. 22:18

72' Viene ammonito anche Tommaso Baldanzi che ferma la ripartenza di Njie commettendo fallo.22:16

71' Primo giallo della partita. Saúl Coco riceve il cartellino per un intervento in ritardo su Baldanzi.22:15

68' Fabbri si avvicina alla panchina del Torino ed estrae il cartellino rosso in direzione del Team Manager dei granata.22:13

65' OCCASIONE TORINO!! Gran botta di Njie(già autore del gol vittoria a Como) che si accentra e scarica un destro diretto sul palo lontano. Vola Svilar e mette in calcio d'angolo!22:10

65' Primo cambio per la Roma. Esce Niccolò Pisilli. Entra Lorenzo Pellegrini tra i fischi dello Stadio Olimpico.22:08

63' Che Adams e Vlasic combinano a ridosso dell'area di rigore. Palla larga per Pedersen che procura calcio d'angolo trovando una deviazione sul tentativo di cross.22:07

60' Angolo per la Roma. Palla respinta dalla difesa che arriva al limite dove si trova Paulo Dybala. La difesa granata fa buona guardia anche su di lui.22:04

59' Inoltre esce Maripán ed entra Marcus Holmgren Pedersen.22:03

59' Doppia sostituzione per Vanoli che prova a ridisegnare la sua squadra. Esce Antonio Sanabria ed entra Nikola Vlašić.22:03

55' OCCASIONE ROMA! Va per vie centrali la formazione di Juric dopo un recupero palla. Riceve palla Le Fee al limite che ha due scelte: concludere a rete o servire Baldanzi sulla destra. Sceglie di calciare il centrocampista francese trovando la respinta di Milinkovic-Savic.22:00

53' Rilancia male Svilar messo sotto pressione dagli attaccanti del Toro. Palla in rimessa laterale.21:57

51' Azione prolungata della Roma che muove palla da un parte all'altra dal campo. Dybala lascia scorrere la sfera che arriva a Pisilli che entra in area e di destro colpisce il palo! Gioco fermo per un fuorigioco di Angelino.21:56

48' Azione offensiva della Roma con Baldanzi che tenta di servire con una palla morbida Mancini che si trovava al centro dell'area di rigore. Maripan allontana la sfera.21:52

47' Con l'ingresso in campo di Njie il Torino passa al 3-4-3 per cercare più soluzioni offensive.21:50

46' Vanoli effettua un cambio all'intervallo. Esce Gvidas Gineitis, entra in campo Alieu Eybi Njie.21:49

46' Riparte la contesa. Il Torino batte a centrocampo e cerca immediatamente un lancio lungo facile preda di Svilar.22:33

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della sfida tra Roma e Torino.21:37

Roma in vantaggio all'intervallo con il primo gol su azione della Joya, che approfitta di un errore da matita rossa di Linetty, ruba palla e va a rete indisturbato al minuto 20.Primi 30 minuti di gioco a vantaggio della formazione di casa con il Torino che non è mai entrato nel vivo della partita. Di fatti la prima azione pericolosa della squadra allenata da Paolo Vanoli arriva al minuto 35 sugli sviluppi di un calcio d'angolo.21:36

45'+1' Finisce qui il primo tempo! 1-0!22:32

45'+1' Baldanzi, Dybala e Pisilli si trovanono a meravoglia. Pisilli serve Baldanzi in area e a quest'ultimo viene murata la conclusione in calcio d'angolo.21:32

45' 1 minuto di recupero.21:32

42' Dybala resta a terra dolorante dopo un intervento di Maripan. Il difensore entra pulito sulla palla e Fabbri giustamente lascia correre.21:30

40' BRIVIDO PER LA ROMA! Vojvoda raccoglie un lancio lungo vicino alla linea di fondo e al volo tenta di mettere palla al centro dell'area. La palla prende un effetto a rientrare, probabilmente indesiderato, che fa correre un brivido alla difesa giallorossa uscendo di poco a lato.21:28

39' Torna in attacco la Roma con il solito Dybala che porta a spasso la difesa del Torino. Palla dentro imprecisa per l'inerimento di Pisilli.21:26

35' OCCASIONE TORINO!! Prima palla veramente pericolosa in area della Roma che rischia di subire il gol del pareggio. Su calcio d'angolo per i granata la palla arriva sulla testa di Che Adams a seguito di una carambola. La conclusione non è abbastanza angolata e Svilar blocca a terra!21:22

32' Il Torino prova ad affacciarsi con continuità in attacco. Non basta quello fatto fin'ora per provare a impensierire la formazione capitolina.21:19

30' Arriva la prima conclusione verso la porta della Roma. Linetty calcia di destro da fuori area con la palla che, deviata, finisce ampiamente al di sopra della traversa. Primo calcio d'angolo per i granata.21:16

29' Altra azione avvolgente dei giallorossi. Il Torino è tutto schiacciato dietro e fa muro su ogni tentativo di battuta a rete.21:15

25' MAGIA DI DYBALA! Il numero 21 è ispiratissimo questa sera. Si gira in un fazzoletto e supera 2 avversari. Palla geniale sul secondo palo per Baldanzi che arriva leggermente in ritardo e non riesce a deviare a rete.21:13

24' OCCASIONE ROMA! Angelino, servito Dybala, tenta l'esterno sinistro da fuori area. Pronta la risposta di Milinkovic-Savic.21:10

23' Non riesce il Torino a reagire. Poche le palle a disposizione per gli uomini di Vanoli che fanno fatica a impostare azioni offensive.21:10

20' GOL!! ROMA-Torino 1-0!! Linetty pasticcia e sbaglia completamente un retropassagio diretto a Milinkovic-Savic, si avventa Paulo Dybala che salta il portiere granata e da posizione defilata sigla la rete che sblocca la partita! Inutile il tentativo di recupero di Masina che arriva al pallone ma di slancio non riesce a toglierlo dallo specchio della porta.



18' Murato dalla difesa un tentativo da fuori di Baldanzi.21:04

17' Dybala avanza fino al limite dell'area e allarga per Angelino. Altro cross impreciso dello spagnolo.21:03

16' Va a terra Dybala su un contatto con Maripan in area di rigore. Non c'è nulla per Fabbri e la gara procede.21:02

13' Pescato in fuorigioco Dybala sul un lancio ricevuto da un compagno di squadra.20:59

11' Batte Dybala la punizione da sinistra cercando il secondo palo. Salta Celik che colpisce indirizzando verso la porta, trovando la deviazione in calcio d'angolo.20:57

10' Altra punizione per la Roma, questa più vicina all'area di rigore. Coco troppo irruento su Zalewski.20:56

8' Punizione per la Roma dai 30 metri. Che Adams commette fallo su Koné saltando in maniera scoordinata per colpire di testa. Nulla di fatto sul cross scaturito dal calcio piazzato, allontana Coco.20:55

6' Si affaccia anche il Toro nella trequarti avversaria ma senza creare nessun pericolo.20:53

5' Dybala si libera con una magia a ridosso dell'area di rigore e apre a sinistra per Angelino. Cross fuori misura da parte del difensore spagnolo.20:51

4' Le Fee arriva al limite e serve esternamente Zalewski che punta il suo diretto avversario. Palla in rimessa laterale per la Roma in posizione avanzata.20:50

3' Primissime battute della partita a tinte giallorosse con la palla che non è mai entrata in possesso della formazione ospite.20:48

Inizia la partita. Primo possesso gestito dalla formazione capitolina.20:46

Squadre nel tunnel pronte a scendere in campo.20:41

Vanoli schiera la colladauta coppia Sanabria-Adams in attacco. Ricci, Linetty e Gineitis i prescelti a centrocampo. Masina, Maripan e Coco proteggono la porta difesa da Milinkovic-Savic.20:17

Le scelte di Juric. L'allenatore croato deve fare a meno del suo bomber Dovbyk e lo sostituisce mettendo al centro dell'attacco Paulo Dybala. A suo supporto agiranno Baldanzi e Pisilli.20:14

A disposizione Torino. Dembélé, Tameze, Njie, Vlasic, Donnarumma, Ciammaglichella, Pedersen, Karamoh, Balcot, Sosa, Paleari, Walukiewicz.20:13

A disposizione Roma. Soulè, El Shaarawy, Paredes, Dahl, Cristante, Bellucci, Ryan, Sangaré, Pellegrini, Shomurodov, Abdulhamid, Hummels.20:11

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. Risponde Vanoli disponendo i suoi con il 3-5-2. Milinkovic-Savic; Coco, Maripàn, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Gineitis, Lazaro; Che Adams, Sanabria.19:55

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA. Juric dispone la sua Roma con il 3-4-2-1. Svilar; Macini, N'Dicka, Angelino; Celik, Konè, Le Fee, Zalewski; Pisilli, Baldanzi; Dybala. 19:53

Sarà Michael Fabbri, dalla sezione AIA di Ravenna, il direttore di gara di questa sfida. Assistenti saranno i signori Del Giovane e Di Iiorio, quarto ufficiale il sig. Tremolada. VAR ci sarà il sig. Mazzoleni, AVAR il sig. Abisso. 16:24

Dopo avere iniziato il campionato con 5 risultati utili consecutivi, il Torino è incappato in 3 sconfitte filate. Hanno però ritrovato la vittoria durante l’ultima giornata imponendosi contro il Como per 1-0(è stato di Njie il gol vittoria). Vanoli tenterà sicuramente di approfittare del momento non troppo facile degli avversari per dare continuità all’ultimo risultato.16:22

La Roma arriva da una clamorosa sconfitta. All’Artemio Franchi la Fiorentina si è imposta sui capitolini con il risultato di 5-1! Sembrava potesse essere in bilico la panchina dell’allenatore croato, essendo la sua squadra ad appena 10 punti dopo 9 giornate di campionato. 16:22

Allo Stadio Olimpico la Roma di Ivan Juric ospita il Torino di Paolo Vanoli.16:22

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma e Torino, gara valida perla 10a giornata di Serie A! 16:21