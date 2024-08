Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Empoli, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/25.17:52

I padroni di casa, guidati da Italiano, attendono l'Empoli di D'Aversa al Dall'Ara in una gara già estremamente importante soprattutto per i rossoblu che hanno ottenuto un solo punto nelle prime due uscite di campionato. Discorso diverso per i toscani che arrivano a questo appuntamento da imbattuti e proveranno ad allungare la propria striscia. Fischio d'inizio alle 18.30.17:57

Dirige il match Marinelli con Vecchi e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Collu mentre in sala VAR ci sono Paterna e Doveri.17:59

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: rossoblu in campo col 4-3-3. Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Miranda - Freuler, Moro, Fabbian - Orsolini, Castro, Karlsson. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Pobega, Aebischer, Urbanski, Iling-Junior, Odgaard, Dallinga.18:21

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i toscani. Vasquez - Viti, Ismajli, Goglichidze - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Fazzini, Solbakken - Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Cacace, Sazonov, Marianucci, Haas, Maleh, Pellegri, Ekong, Esposito.18:21

Italiano ne cambia quattro rispetto all'undici iniziale della sconfitta di Napoli: Lucumì farà coppia al centro della difesa con Beukema al posto dell'infortunato Erlic, a sinistra c'è Miranda per Lykogiannis, Fabbian si prende la maglia da titolare a centrocampo al posto di Aebischer mentre davanti è Karlsson a prendersi la corsia di sinistra dove manca l'altro infortunato Ndoye. Tra i pali confermato Skorupski con Posch terzino destro. Conferme anche per Freuler e Moro in mediana, oltre che per Orsolini e per Castro che agirà da punta centrale.18:25

Cambia anche D'Aversa che, rispetto all'impresa dell'Olimpico contro la Roma, deve fare a meno di Walukiewicz. Al suo posto c'è Goglichidze. L'altra modifica riguarda invece il centrocampo dove Grassi sostituisce Maleh rispetto a una settimana fa. Tra i pali confermato Vasquez, così come Viti e Ismajli in difesa. Sulle corsie esterne altra occasione per Gyasi e Pezzella, Henderson sarà ancora in mediana. Davanti nessuna modifica con il duo Fazzini-Solbakken a supporto di Colombo.18:28

Squadre in campo al Dall'Ara, manca pochissimo al fischio d'inizio!18:28

Si osserva un minuto di silenzio in onore di Sven-Goran Eriksson.18:31

Si comincia!18:33

2' Subito Bologna propositivo sull'asse Karlsson-Miranda, i rossoblu guadagnano il primo corner della gara.18:34

2' GOL! BOLOGNA-Empoli 1-0! Rete di Fabbian. Beukema prolunga il calcio d'angolo di testa sul secondo palo dove sbuca Fabbian che insacca a porta vuota. Inizio perfetto degli uomini di Italiano.



3' GOL! Bologna-EMPOLI 1-1! Rete di Gyasi. Reazione immediata dell'Empoli con Pezzella che ha spazio sulla sinistra e pesca Gyasi sul palo lontano. L'ex Spezia insacca da due passi di testa ristabilendo la parità.



5' Avvio di gara incredibile al Dall'Ara con le due squadre in rete alle prime azioni offensive.18:39