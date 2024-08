Bologna-Empoli 1-1: Fabbian apre, Gyasi chiude. La gara si decide in 4', lo squadrone di Motta non c'è più

L'avvio promettente illude su una gara spettacolare. Invece finisce tutto lì e per Italiano il bottino in tre gare è misero con soli due punti

Secondo pareggio in casa per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù non vanno oltre l’1-1 contro l’Empoli in una gara che viene decisamente interamente nei primi 4 minuti di gioco. Fabbian porta avanti i padroni di casa sfruttando la sponda di Beukema. La gioia dura poco, bruscamente interrotta da Gyasi. Il promettente avvio di gara non si traduce in un altrettanto spettacolare match. Le emozioni sono poche, la posta in palio viene equamente divisa. Alla fine godono di più gli azzurri.

Le scelte di Italiano e D’Aversa

Inizio di stagione deludente per il Bologna ma Vincenzo Italiano continua sulla stessa linea. Nel suo 4-3-3 c’è comunque qualche novità rispetto alla squadra che ha perso 3-0 a Napoli. In difesa chance per Miranda, a centrocampo Fabbian si prende una maglia da titolare mentre è Karlsson in attacco a completare il tridente con Castro e Orsolini. Nell’Empoli Colombo è il finalizzatore del 3-4-2-1 di D’Aversa (squalificato, in panchina c’è il vice Sullo) che punta sull’estro di Solbakken e Fazzini alle spalle del centravanti.

Botta e risposta immediato

Pronti, via e il Bologna colpisce subito. La spizzata di testa di Beukema libera Fabbian che regala la sua prima gioia ad Italiano – prontamente abbracciato dal centrocampista – ed ai fantallenatori dai quali è molto apprezzato. Neanche il tempo di esultare, però, che l’Empoli trova subito il pareggio con Gyasi complice l’atteggiamento svagato dei rossoblù. Questi ultimi ci provano un po’ di più, ma non creano particolari occasioni da gol.

Due punti in tre gare: bottino magro per il Bologna

Nella ripresa attraverso i cambi i padroni di casa provano a spingere a proprio favore l’inerzia del match. Dallinga entra per affiancare Castro sostituendo Fabbian: mossa di fatto rivoluzionaria col Bologna che passa al 4-2-4. Ma non è l’attaccante in più che aumenta le chance di far gol, tant’è che non cambia il risultato. Due punti in tre partite sono un bottino assai magro per una squadra da Champions come quella felsinea. Pareggio prezioso, invece, per l’Empoli che si porta a 5 lunghezze, lancia giovani e non si accontenta. Nel finale c’è spazio anche per una piccola polemica per un mancato penalty su Pellegri.

Top e flop del Bologna

Top e flop dell’Empoli

