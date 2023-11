Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano la Salernitana di Filippo Inzaghi e il Napoli di Rudi Garcia in un derby tutto campano molto importante per entrambe le squadre.14:31

Il Napoli ha bisogno di una vittoria per rimanere aggrappata non solo al filone per lo Scudetto, ma anche a quello della Champions League. Attualmente, infatti, la squadra di Garcia si trova al quinto posto dietro all’Atalanta. La scorsa giornata i partenopei hanno dimostrato di poter dominare come fatto la scorsa stagione, giocando un ottimo secondo tempo contro il Milan di Pioli, recuperando da un parziale di 0-2 grazie alle reti di Politano e Raspadori.14:32