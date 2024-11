Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Como 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-25.20:29

90'+4' FINISCE QUI. Empoli-Como 1-0. Triplice fischio di Di Bello e primo successo casalingo per la formazione di D'Aversa, che ringrazia Pellegri. 20:24

90'+1' AMMONITO CACACE. L'esterno azzurro, appena entrato, non riesce a limitare Nico Paz. Primo cartellino mostrato da Di Bello in questa partita.20:21

90' Ci saranno quattro minuti di recupero in questo secondo tempo tra Empoli e Como. Padroni di casa avanti 1-0 grazie a Pellegri, ma adesso il club lariano tenta il forcing da tutto per tutto. 20:20

90' VITI CLAMOROSO, SALVA IL RISULTATO. Cutrone salta un avversario e scappa sull'out di sinistra, mettendo poi in mezzo un cross al bacio per Cerri. Viti si immola con una scivolata volante per prolungare il pallone e toglierlo dalla disponibilità dell'avversario. Salvataggio che vale quanto un gol.20:19

89' Ci prova Maleh, palla fuori. Il numero 93 raccoglie una palla vagante al limite dell'area avversaria, carica il sinistro a incrociare ma non trova lo specchio della porta difesa da Reina. 20:18

88' Empoli che, nonostante il vantaggio e il pochissimo tempo residuo, non gioca col cronometro ma decide comunque di prova a costruire nuove trame offensive. Como spaccato in due tronconi: manca quasi totalmente densità a centrocampo. 20:17

86' SOSTITUZIONE COMO. Da Cunha richiamato in panchina, centra Alberto Cerri. Mossa un po' della disperazione, quella tentata da mister Fabregas.20:15

84' DENTRO MARIANUCCI. Esce infatti pure Henderson, applauditissimo, lasciando spazio al classe 2004 Luca Marianucci, al suo esordio in Serie A.20:14

84' ALTRI CAMBI PER L'EMPOLI. Liberato Cacace rimpiazza uno stremato Pezzella, ma sarà doppia sostituzione per i padroni di casa. 20:13

82' L’Empoli (599) è vicinissimo a superare quota 600 punti nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria, escluse le penalizzazioni) e può tornare alla vittoria dopo quasi un mese e mezzo dal successo nei sedicesimi di Coppa Italia (2-1 al Torino). 20:12

80' 10 minuti più recupero al termine di questo Empoli-Como. Padroni di casa sempre in vantaggio di una rete grazie a Pellegri, per ora match-winner qui al Castellani-Computer Gross Arena. 20:09

79' ENTRA GABRIELLONI. Doppio cambio quello deciso dalla panchina comasca, poiché lascia il campo pure Belotti a favore del numero nove.20:08

78' SOSTITUZIONE COMO. Mister Fabregas si gioca altre carte dalla panchina. Esce Fadera, gli subentra Simone Verdi.20:07

77' ESCE PURE PELLEGRI. Standing ovation per l'autore del gol che sta decidendo questa gara, tocca ora a Emmanuel Ekong. 20:06

76' CAMBIO EMPOLI. D'Aversa ricorre a nuovi ingressi dalla panchina: fuori Haas, stanchissimo, al suo posto Faustino Anjorin.20:05

75' Ancora Colombo a un soffio dal 2-0! Engelhardt prova a uscire dalla sua area ma perde palla sulla trequarti, favorendo il recupero empolese. Colombo riceve e, dai 28 metri, non ci pensa su due volte: altro mancino secco, palla che sfiora il palo alla destra di Reina. 20:05

73' Como che propone ora uno schieramento tattico forse un po' troppo spregiudicato, lasciando tantissimi spazi ai padroni di casa (e non solo in ripartenza). Vediamo se mister Fabregas ridisegnerà la sua squadra con nuove sostituzioni. 20:03

71' Colombo sfiora il 2-0! Gran ripartenza dell'Empoli, con Pellegri perfetto in conduzione e poi nell'aprire a destra dove c'è proprio Colombo. Il numero 29 rientra sul mancino appena dentro l'area e lascia partire un tiro forte ma impreciso, non trovando lo specchio. 20:00

69' Il Como ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A: 3-2 contro l’Atalanta lo scorso 24 settembre (a fronte di un pareggio e nove ko nell'intervallo). Il club lariano ha sempre subito gol in ciascuna di queste trasferte, con 25 reti incassate nel periodo (2,3 di media a gara).19:58

67' REINA SALVA IL COMO. Sugli sviluppi di un corner, palla che spiove al limite dove Maleh incrocia benissimo col mancino di controbalzo. Tiro insidiosissimo, il portiere spagnolo si supera volando alla sua sinistra e deviando in calcio d'angolo. 19:57

65' Cambia ovviamente il modulo tattico del Como. Dall'iniziale 4-2-3-1 si passa ora a una sorta di 4-2-4 ultra offensivo, con Kempf che è retrocesso quale centrale nella linea a quattro difensiva. 19:54

64' SOSTITUZIONE EMPOLI. Cambia qualcosa pure mister D'Aversa, richiamando in panchina Solbakken per dare spazio a Lorenzo Colombo.19:53

64' ENTRA PURE CUTRONE. Doppia sostituzione decisa dal club lariano, con Stefrezza richiamato in panchina e Cutrone adesso ad agire in coppia con Belotti.19:52

62' CAMBIO COMO. Mister Fabregas richiama Barba in panchina e inserisce Nico Paz, quest'ultimo attesissimo alla vigilia. 19:52

61' Ci prova De Sciglio, para Reina. Azione prolungata dei padroni di casa, con Pellegri ancora protagonista: il bomber lavora da boa spalle alla porta e poi allarga a destra, dove arriva il terzino in corsa. Conclusione secca col destro da fuori area, Reina sicuro sul primo palo. 19:50

60' Il Como ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro giornate di Serie A (un pari, tre ko): nel mese di ottobre è stato questo uno dei tre peggiori rendimenti nel massimo torneo (un solo punto conquistato anche da Empoli e Genoa).19:49

58' Vasquez non precisissimo nelle ultime due uscite aeree. Per sua fortuna il Como non riesce a sfruttarne le imperfezioni e creare così potenziali occasioni. Intanto mister Fabregas pensa a qualche sostituzione...19:48

56' Empoli che lascia l'iniziativa agli ospiti, non rinunciando però a del pressing alto in fase di non possesso e a potenziali sortite in contropiede. Como quasi del tutto assente nella capacità di creare occasioni da gol in questa partita, se si escludono i primi cinque minuti. 19:47

54' Reina decisivo! Cross dalla sinistra per l'Empoli, Pellegri non riesce a girare di testa ma sul secondo palo Gyasi anticipa Barba e può calciare da due passi. Uscita "a valanga" del portiere spagnolo, non bellissima stilisticamente ma del tutto efficace. 19:44

53' Ottavo gol per Pellegri in Serie A, alla sua presenza numero 73 nel massimo campionato italiano. Il primo stagionale del numero nove azzurro, che si sblocca alla settima presenza e dopo 157'.19:43

51' Accenna una reazione il Como, che però ha incassato anche mentalmente il contraccolpo derivante dal gol siglato da Pellegri. Fabregas in piedi, impassibile nella sua area tecnica, ma intanto si scaldano diversi giocatori della panchina comasca. 19:41

49' L'Empoli interrompe il proprio digiuno di gol in sfide casalinghe durante questa Serie A Enilive 2024-25: nelle precedenti cinque gare giocate qui al Castellani, gli azzurri non avevano mai segnato. Il club toscano rischiava di diventare la prima squadra senza reti all’attivo in tutte le prime sei partite interne stagionali nella storia della Serie A.19:44

47' GOL! EMPOLI-Como 1-0! Rete di Pietro Pellegri. Lancio per Gyasi, Moreno anticipa l'avversario di testa ma direttamente sui piedi del bomber azzurro. Pellegri raccoglie palla, salta Barba, entra in area e lascia partire un gran destro a incrociare su cui Reina non può davvero nulla sul palo lontano. Decisiva pure la deviazione di Dossena nel suo intervento in scivolata.



46' SI RIPARTE. Riprende il gioco qui al Castellani-Computer Gross Arena, nessun cambio nelle due formazioni. Manovrano i padroni di casa.19:35

Considerata la piattezza della prima metà di gara, è plausibile che ci possano essere dei cambi al rientro dagli spogliatoi. Mister D'Aversa può anzitutto giocarsi la carta Colombo, mentre Fabregas potrebbe inserire Paz in un centrocampo che ha finora inventato davvero poco. 19:22

Partita senza squilli né emozioni qui al Castellani-Computer Gross Arena, se si esclude l'occasione mancata da Belotti dopo 40 secondi. Zero tiri da parte dei padroni di casa, tre (di cui uno in porta) invece per gli ospiti. Pareggio a reti bianche anche perché entrambe le squadre sentono eccome la necessità di fare punti stasera. 19:21

45'+3' FINE 1° TEMPO. Empoli-Como 0-0. Fischia Di Bello e le squadre tornano negli spogliatoi. Si è giocato fino al 48' per il tempo perso dopo il contrasto tra Ismajli e Belotti. 19:19

45' Ci sarà un minuto di recupero in questo primo tempo tra Empoli e Como. A terra Belotti per un duro contrasto con Ismajli. Si scatenano le proteste del Como verso il direttore di gara e si scaldano anche gli animi in campo. 19:17

43' Empoli che rinuncia al pressing alto, nonostante Reina inviti più volte gli avversari ad attaccarlo mentre ha palla tra i piedi e può far partire la costruzione dal basso comasca. Partita bloccatissima e priva di emozioni. 19:16

41' Fadera indiscutibilmente il giocatore più attivo e pimpante tra le file degli ospiti. Sta agendo da quinto a destra di centrocampo praticamente, ma è onnipresente sulla sua fascia di competenza e anche in mezzo al campo. 19:13

39' Gli xGol raccontano bene la partita a cui stiamo assistendo: 0,0 per l'Empoli, 0,07 invece per il Como. Possesso palla che premia i padroni di casa (55-45%) ma nessun tiro finora da parte degli azzurri. 19:10

37' Coast-to-coast di Fadera in conduzione dopo l'ennesima occasione mancata dall'Empoli nel concretizzare davanti a Reina. Il numero 16 arriva praticamente sul fondo da destra e cerca Strefezza sul palo più lontano, ma la difesa di casa concede solo angolo. 19:09

35' Ottima prova personale di Dossena. Il numero 13 del club lariano accetta qualsiasi duello fisico con Pellegri, non concedendo davvero nulla all'avversario, ed è stato provvidenziale con una gran scivolata nel cuore della sua area al 27'. 19:08

33' Tantissimi gli inserimenti offensivi senza palla di Maleh, il quale sta agendo alle spalle di Pellegri ma, spesso e volentieri, è in posizione ben più avanzata del compagno. Il numero 93 è tra i più attivi nelle file dei padroni di casa. 19:05

31' L'11 allenato da mister D'Aversa si fa preferire per qualità del possesso palla, ma manca completamente di incisività nella trequarti avversaria. Pellegri troppo isolato in avanti, Solbakken non si è ancora praticamente mai visto in azione. 19:03

29' Empoli e Como hanno pareggiato tutte le tre sfide di Serie A giocate in casa del club toscano, incluso l’ultimo confronto in generale tra questi due club nella competizione (0-0 il 2 febbraio 2003).19:01

27' Dossena provvidenziale! Gyasi scappa via sull'out di destra, entra in area e tenta il passaggio in orizzontale per Pellegri anzichè calciare da posizione defilata. Scelta sbagliata del numero 11, che cercherebbe Maleh ma trova invece la chiusura del numero 13 avversario. 19:00

25' Tantissimi errori tecnici a livello individuale, poca efficacia nei possessi palla delle due squadre ed emozioni ridotte praticamente allo zero. Empoli e Como sentono l'importanza di questa partita, soprattutto in ottica classifica. 18:56

23' Da inizio gara il Como ci mette davvero tanto a battere le rimesse laterali e, dopo diversi richiami del direttore di gara, ecco arrivare il cambio rimessa a favore dei padroni di casa.18:55

21' La formazione allenata da Fabregas accenna un pressing alto per spezzare il giro-palla empolese, ma è una scelta che non sta finora pagando dividendi. Azzurri invece davvero poco incisivi nell'ultimo terzo di campo avversario. 18:53

19' Gioco adesso un po' frammentato dai fischi del direttore di gara, Di Bello, e gara che fatica a decollare in termini di spettacolarità. Lo show si sposta allora sugli spalti, dove i tifosi dell'Empoli non smettono di cantare e sbandierare nemmeno per un secondo. 18:50

17' Empoli e Como tornano a sfidarsi in Serie A più di 21 anni dopo l’ultima volta nel massimo campionato: il 2 febbraio 2003 finì 0-0 al Castellani-Computer Gross Arena, con Silvio Baldini sulla panchina azzurra ed Eugenio Fascetti allora allenatore del club lariano.18:49

15' Partita bloccata, tantissima densità in mezzo al campo ma, contestualmente, pure troppi errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre. Possesso palla molto sterile dell'Empoli, Como invece più attendista del solito. 18:47

13' A terra Belotti dopo un contrasto a centrocampo con Ismajli. L'attaccante del club lariano sembra comunque poter proseguire questa partita ed è una buona notizia per mister Fabregas, visto che soltanto Belotti ha portato pericoli alla porta empolese finora. 18:46

11' Reina molto coinvolto nel gioco coi piedi durante la costruzione dal basso, ma l'ex portiere del Villareal non è stato finora preciso come suo solito. Meglio l'Empoli in questo avvio al Castellani. 18:43

9' La squadra di Fabregas ha cominciato a manovrare in ampiezza, ma non mostra il suo consueto possesso palla: pesano tantissimo le assenze a centrocampo per gli ospiti, a prescindere da come possa evolversi questa partita. 18:41

7' Empoli e Como si sono sfidati 15 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio sorride al club lariano, che conduce per sei successi a tre. Sei pareggi completano il quadro dei precedenti prima della sfida odierna.18:39

5' Ci prova Belotti: fuori. Strefezza difende bene palla e accomoda di testa per il "Gallo", il quale avanza palla al piede, entra in area e calcia col destro da posizione defilata. Palla che dà l'illusione del gol, trovando invece solo la parte esterna della rete. 18:37

3' Passato il rischio iniziale, con l'occasione mancata da Belotti, l'Empoli comincia a palleggiare in ampiezza e studia la disposizione tattica del 4-2-3-1 comasco. D'Aversa già in piedi a dare indicazioni ai suoi. 18:36

2' Che liscio di Belotti dopo 40 secondi. Fadera scappa sulla destra e mette in mezzo un cross rasoterra che il bomber deve soltanto spingere in rete da due passi: Belotti apre il piattone sinistro ma non trova l'impatto col pallone. 18:34

1' INIZIA Empoli-Como, fischia Di Bello e si può partire qui al Castellani-Computer Gross Arena. Meteo sereno e temperatura di circa 15°. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, in campo con un completo total white con piccoli inserti azzurri. 18:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Castellani. A dirigere questo Empoli-Como sarà Marco Di Bello (sezione di Brindisi), coadiuvato da Marco Bresmes (Bergamo) e Domenico Palermo (Bari). IV Ufficiale Federico Dionisi (L’Aquila), VAR Matteo Gariglio (Pinerolo) e AVAR Daniele Paterna (Teramo).18:05

L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Como in Serie A: due vittorie, tre pareggi. L’unico successo del club lariano contro quello toscano nel massimo torneo risale al 22 novembre 1987 (3-2 al Sinigaglia).18:04

Mister Fabregas rilancia invece Reina tra i pali e fa partire Nico Paz dalla panchina, ma deve anche ovviare a tantissime assenze. Confermato il 4-2-3-1 come modulo tattico, Barba torna a far coppia con Dossena al centro della difesa a quattro. Belotti preferito a Cutrone per agire da unica punta, alle sue spalle tridente formato da Fadera, Da Cunha e Strefezza.18:27

Mister D’Aversa deve fare i conti con l’affaticamento muscolare di Fazzini (in tribuna) e sostituisce lo squalificato Goglichidze con De Sciglio ma confermando una difesa a tre. A centrocampo ritrovano una maglia da titolare sia Henderson che Pezzella, mentre Solbakken avanza per fare coppia in avanti con Pellegri.18:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como risponde invece schierando un 4-2-3-1 formato da: Reina; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera, Da Cunha, Strefezza; Belotti. All. Fabregas. A disposizione: Audero, Sala, Jovine, Gabrielloni, Cutrone, Cerri, Jasim, Jack, Andrealli, Paz, Mazzaglia, Verdi. 18:08

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli comincia questa sfida con un 3-5-2 in cui figurano: Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Pezzella; Solbakken, Pellegri. All. D’Aversa. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Cacace, Ekong, Tosto, Colombo, Marianucci, Konatè.18:07

Il Como si trova invece al 15° posto provvisorio della classifica grazie a nove punti, ma ha perso tre delle ultime quattro sfide di campionato e, nel precedente turno, è stato battuto sonoramente dalla Lazio (1-5). In sei partite esterne, il club lariano ha vinto solo una volta (3-2 a Bergamo con l’Atalanta), pareggiato a Cagliari (1-1) e incassato quattro ko.18:03

L’Empoli occupa il 13° posto provvisorio in classifica con 11 punti, ma è reduce dal ko casalingo contro l’Inter (0-3) e non vince in campionato dal 20 settembre scorso (2-0 a Cagliari). In questa stagione 2024-25, gli azzurri non hanno mai vinto davanti al proprio pubblico, a fronte invece di tre pareggi e di una striscia tuttora aperta di due sconfitte di fila.18:03

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Empoli e Como, gara valida per la Giornata 11 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli.18:08