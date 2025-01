90'+5' E' FINITA! LECCE-GENOA 0-0. 16:57

90'+4' Tiro di Guilbert col mancino, sinistro alto sopra la traversa. 16:57

90'+3' Ultimo giro di orologio. 16:56

90'+1' PRIMO CARTELLINO DELLA GARA: è ai danni di Kasa. 16:53

90'+1' Inizia il recupero di 4 minuti. 16:53

90' Calcia Karlsson, destro potente direttamente sulla barriera. 16:52

89' Fallo di De Winter su Rebic, punizione per il Lecce sul lato corto dell'area di rigore. 16:51

88' QUINTO CAMBIO NEL GENOA: entra Masini, esce Thorsby. 16:50

86' Forcing giallorosso, Thorsby spazza per liberare la propria area di rigore. 16:48

84' QUARTO CAMBIO NEL LECCE: entra Karlsson, esce Morente. 16:46

84' TERZO CAMBIO NEL LECCE: entra Rebic, esce Krstovic. 16:46

83' Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 16:46

81' Duello tra Pierotti e Martin, ha la meglio il terzino rossoblù. 16:43

79' Intervento decisivo di Jean sull'assist di Ekhator diretto a Pinamonti. 16:42

78' Gioco pericoloso di Pierret, fischio di Marinelli. 16:41

76' Match entrato nell'ultimo quarto d'ora più eventuale recupero. 16:40

75' Sugli sviluppi, sale Baschirotto che schiaccia di testa, blocca Leali. 16:38

75' Azione della formazione di Giampaolo, Pierotti scarica per Guilbert, assist insidioso chiuso da Vasquez in calcio d'angolo. 16:37

73' SECONDO CAMBIO NEL LECCE: entra Helgason, esce Rafia. 16:36

73' PRIMO CAMBIO NEL LECCE: entra Pierotti, esce Gallo. 16:36

71' Spunto immediato di Zanoli che entra in area e calcia, muro in corner.16:34

70' TERZO CAMBIO NEL GENOA: entra Zanoli, esce Vitinha. 16:33

69' Traversone di Gallo a centro area, Krstovic svetta ma non riesce a inquadrare lo specchio di porta. 16:31

68' Tiro-cross di Vitinha, blocca l'estremo difensore di casa. 16:31

66' DESTRO DI PINAMONTI! Tiro rasoterra a giro, para Falcone. 16:29

64' SECONDO CAMBIO NEL GENOA: entra Kasa, esce Badelj. 16:29

63' Cross morbido di Ekhator, presa facile di Falcone. 16:26

62' Genoa in attacco con Martin sulla corsia mancina. 16:25

60' Scocca l'ora di gioco, sempre 0 a 0. 16:23

59' Scontro tra Pierret e Martin, fallo di quest'ultimo. 16:21

57' Padroni di casa ancora in attacco, un dribbling di troppo di Pierret, il Genoa evita il pericolo. 16:20

56' OCCASIONE PER IL LECCE! Gran pallone di Guilbert per Dorgu che entra in area e calcia, Leali devia in corner. 16:18

54' Rafia ruba la sfera a Badelj e innesca il contropiede ma Krstovic e Morente non si intendono. 16:17

53' Gallo vince il duello con Vitinha, i giallorossi imbastiscono una nuova trama. 16:16

51' Ribaltamento di fronte, tiro dalla bandierina per il Lece. 16:13

49' Traversone di Thorsby deviato da Jean in calcio d'angolo. 16:11

47' Dorgu sul fondo del campo, pallone difficile che termina sull'esterno della rete. 16:09

46' PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Ekhator, esce Miretti. 16:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCE-GENOA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:07

Squadre negli spogliatoi: Giampaolo e Vieira studiano le mosse per provare a portare a casa l'intera posta in palio. 15:50

Parità senza reti all'intervallo al ''Via del Mare'' tra Lecce e Genoa ma non sono mancate le emozioni: palo di Krstovic, doppia traversa nella stessa azione per Thorsby e Pinamonti. 15:50

45' FINE PRIMO TEMPO! LECCE-GENOA 0-0. 15:48

43' DOPPIA TRAVERSA DEL GENOA! Vitinha salta Gallo e fa un assist perfetto a Thorsby che prende la traversa da due metri; tira anche Pinamonti, secondo legno a Falcone battuto! 15:47

42' Vasquez si ferma un attimo ma poi si rialza e sembra in grado di poter proseguire. 15:45

40' Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero. 15:43

39' Gallo dribbla Vitinha, entra in area e crossa ma nessun compagno taglia verso la sfera. 15:42

38' Possesso palla dei padroni di casa, ospiti col baricentro più basso. 15:41

36' PROTESTE DEL LECCE! Contatto tra Krstovic e Bani in area di rigore del Genoa: per Marinelli è tutto regolare, silent-check del VAR. 15:40

35' Traversone di Gallo, svetta Bani su tutti. 15:38

33' Morente gioca in area di rigore, la difesa rossoblù si chiude e spazza in fallo laterale. 15:36

30' Azione del Lecce! Incursione di Coulibaly che scarica all'indietro per Rafia, muro provvidenziale del Genoa. 15:33

30' Pallone a Thorsby in area a opera di Badelj, assist per Pinamonti smorzato, facile per Falcone. 15:33

28' Spinta di Guilbert, Miretti a terra: c'è fallo. 15:31

26' Badelj ferma la ripartenza di Pierret in maniera fallosa. 15:29

25' Gallo stoppa Vitinha in calcio d'angolo. 15:28

23' Metà del primo tempo al ''Via del Mare'', parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:26

22' PALO DEL LECCE! Il Genoa perde palla con De Winter e innesca Krstovic: destro a giro da fuori area, la palla si stampa sul montante! 15:25

21' Tocco di Rafia sul piede d'appoggio di Badelj, fischio di Marinelli. 15:24

20' Fallo laterale sulla corsia di destra per i padroni di casa. 15:23

18' Lancio lungo di Coulibaly irraggiungibile per Krstovic. 15:21

16' Iniziativa di Pinamonti defilato, traversone insidioso a centro area, Jean anticipa Thorsby. 15:20

15' Tackle difensivo di Vitinha che ferma Gallo e conquista anche la rimessa da fondo campo. 15:18

13' DORGU! Assist di Coulibaly, destro di Dorgu che chiama Leali alla respinta in corner. 15:16

12' Scontro in uscita tra Falcone e Vitinha, fallo ai danni dell'estremo difensore giallorosso. 15:15

11' Tacco di Krstovic per Morente, cross potente verso Dorgu, Vasquez è ben posizionato e allontana la minaccia. 15:14

10' Vitinha manca il pallone e inganna Gallo, che non riesce a stoppare. 15:13

8' Punizione per i padroni di casa, cross in mezzo all'area, Thorsby svetta più in alto di tutti e chiude in fallo laterale. 15:11

7' Pressing su Leali, il Lecce conquista la sfera e resta in zona d'attacco. 15:10

5' Krstovic palla al piede arriva al limite dell'area, il filtrante per Dorgu viene intercettato dalla difesa ospite. 15:08

4' Tocco di mano in controllo di Pinamonti, fischio del direttore di gara. 15:07

2' Spunto di Gallo in dribbling, poi il rimpallo premia lo schieramento ligure. 15:05

1' INIZIA LECCE-GENOA! Primo pallone giocato da Pinamonti. 15:03

Minuto di silenzio per commemorare Aldo Agroppi, scomparso giovedì scorso. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in completo bianco con strisce rossoblù. 15:00

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:57

Giampaolo ritrova Guilbert, unica novità rispetto a Como: Dorgu-Krstovic-Morente tridente d'attacco. Vieira perde Norton-Cuffy, rimpiazzato da De Winter; Miretti completa il reparto offensivo con Pinamonti e Vitinha. 14:25

FORMAZIONE GENOA (4-3-3): Leali - De Winter, Bani, Vasquez, Martin - Frendrup, Badelj, Thorsby - Vitinha, Pinamonti, Miretti. A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Kasa, Zanoli, Melegoni, Masini. 16:29

FORMAZIONE LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Coulibaly, Pierret, Rafia - Dorgu, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Oudin, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Karlsson, Hasa, Pierotti, Kaba.14:15

I giallorossi sono reduci dal ko di Como mentre i rossoblù hanno espugnato il campo dell'Empoli. 13:49

Dirige l'incontro il signor Livio Martinelli della sezione Aia di Tivoli, coadiuvato Berti e Fontemurato. Quarto Ufficiale Francesco Cosso. Al VAR Maurizio Mariani, AVAR Rodolfo Di Vuolo. 13:47

Il match del ''Via del Mare'' mette di fronte i padroni di casa, a quota 16, agli ospiti, che hanno 19 punti in classifica. 13:44

Benvenuti alla diretta di Lecce-Genoa, gara valida per il 19° turno del campionato di Serie A. 13:42

