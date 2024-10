Buon pomeriggio e benvenuti a Bergamo. È tutto pronto per Atalanta-Genoa, match valido per la 7ª giornata di Serie A. 17:05

Dopo il successo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l'Atalanta torna in campionato per la sfida casalinga contro il Genoa. L'obiettivo è tornare a vincere anche in Serie A dopo la sconfitta contro il Como e il pareggio contro il Bologna. Al momento la squada di Gasperini è a metà classifica con appena 7 punti conquistati in 6 partite. 17:31