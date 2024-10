Un'Atalanta travolgente al Gewiss Stadium segna 5 gol grazie a uno straordinario Retegui, 3 gol e 1 assist per l'ex della partita. La sblocca proprio l'attaccante italo-argentino in scivolata, poi nella ripresa segna il gol del raddoppio prima di servire un assist per Ederson che di potenza la mette sotto la traversa. La mano di Vogliacco regala il quarto gol alla squadra di Gasperini: dal dischetto non sbaglia Retegui. L'ultima rete la mette a segno De Roon al volo dalla distanza, all'ultimo poi Ekhator prova a ridare un po' di fiducia ai compagni in una giornata tutt'altro che semplice.

Secondo risultato positivo per l'Atalanta dopo il 3 a 0 in Champions League. Per la squadra di Gasperini era fondamentale tornare alla vittoria anche in campionato dopo la sconfitta contro il Como e il pareggio contro il Bologna. Genoa che rimane nella zona bassa della classifica con soli 5 punti conquistati in 7 giornate.

Dopo la sosta l'Atalanta tornerà in campo contro il Venezia al Penzo, appuntamento domenica 20 ottobre alle ore 15:00. Il giorno prima alla stessa ora il Genoa ospiterà il Bologna.