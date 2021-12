Al Marassi va in scena la sfida tra Sampdoria e Lazio, con i padroni di casa alla ricerca di punti per prepararsi al meglio al derby di venerdì sera. La Lazio ha invece bisogno di risollevarsi dopo il clamoroso 4-4 contro l'Udinese e la sconfitta a Napoli.16:16

Nella Sampdoria parte dalla panchina Caputo, giocano Gabbiadini e Quagliarella in attacco, mentre Verre e Candreva saranno gli esterni di centrocampo. Tra i pali Audero con la retroguardia composta da Bereszynski, Ferrari, Chabot ed Augello. Nella Lazio, Sarri cambia molte pedine ma non il terminale offensivo che sarà Immobile, supportato da Zaccagni e Pedro. Tra i pali Strakosha, panchina per Reina, come per Lucas Leiva, Luis Alberto e Felipe Anderson.17:18