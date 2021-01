LIVE SASSUOLO - GENOA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori13:44

Il Sassuolo prova a riprendere la sua corsa dopo la batosta incassata a Bergamo contro l'Atalanta per 5-1, si troverà davanti un Genoa che con la cura Ballardini, e il cambio di modulo, ha cominciato a macinare punti, 4 nelle ultime due partite.13:44

L'ultima sfida tra le due squadre è andata nettamente in favore degli emiliani, usciti vittoriosi con un roboante 5-0. L'unica sconfitta del Sassuolo in sette gare di Serie A al Mapei Stadium contro il Genoa è arrivata nell'aprile 2016, 0-1 il risultato finale.13:45

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio - Magnanelli, Locatelli - Berardi, Djuricic, Boga - Caputo. A disposizione: Chiriches, Kyriakopoulos, Peluso, Santos, Toljan, Lopez, Bourabia, Traore, Obiang, Raspadori, Defrel, Pegolo.14:18

Formazione GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. A disposizione: Doumbravanu, Bani, Goldaniga, Ghiglione, Behrami, Melegoni, Rovella, Sturaro, Pjaca, Destro, Paleari, Zima.14:19

Nel Sassuolo torna tra i titolari Djuricic che agirà sulla trequarti assieme a Berardi e Boga e dietro alla punta Caputo. In mezzo al campo con Locatelli giocherà Magnanelli. Difesa a 4 con Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio. Ballardini risponde con un attacco formato da Scamacca e Shomurodov. Sugli esterni partiranno dal primo minuto Zappacosta e Czyborra, mentre in difesa ci sono Masiello, Radovanovic e Criscito.14:20

1' FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - GENOA. Arbitra Fabbri.15:00

3' Genoa subito offensivo! Cross interessante di Scamacca in area, la difesa del Sassuolo è attenta a non farsi soprendere.15:04

5' Berardi in area per Caputo, l'attaccante prova ad anticipare Radovanovic che in qualche modo riesce a salvare la propria squadra.15:06

8' Caputo parte in velocità, arriva al limite e prova il passaggio in profondità per Djuricic, la palla è però troppo lunga.15:09

12' Cartellino giallo per Criscito entrato in ritardo su Berardi.15:13

16' Palla in profondità per Caputo che controlla in area, senza riuscire poi nel tiro venendo recuperato da Radovanovic.15:17

17' Palo di Scamacca! Zappacosta crossa in area, Schomurodov calcia di prima servendo involontariamente Scamacca che calcia a botta sicura, colpendo il legno alla sinistra di Consigli.15:19

22' PILLOLA STATISTICA: Gianluca Scamacca ha colpito il primo legno del Genoa in questo campionato: il precedente legno dei liguri in Serie A risaliva a settembre 2020 (Destro contro il Crotone).15:22

23' Cartellino giallo per Masiello che anticipa in maniera fallosa Djuricic al limite.15:23

27' Partita equilibrata e gestita dai padroni di casa con il Genoa che ne approfitta nelle ripartenze.15:27

29' Shomurodov in profondità per Scamacca che controlla e calcia, ma si trova davanti il muro di Ferrarti che interviene in scivolata.15:30

31' Muldur ci prova di prima con un esterno da fuori area, la palla gira e carambola sotto l'incrocio ma Perin devia in angolo.15:31

34' Pressione del Genoa con Scamacca che recupera palla e serve Shomurodov, l'attaccante uzbeco calcia ci prima e colpisce l'esterno della rete.15:35

35' Sostituzione nel Sassuolo, noie muscolari per Berardi che é costretto ad uscire, al suo posto Defrel.15:35

38' Pressione Sassuolo che prova a schiacciare il Genoa nella propria metà campo.15:39

39' Cartellino giallo per Ayhan che tampona Shomurodov sulla trequarti.15:40

42' Azione in velocità del Sassuolo, Caputo serve Djuricic in profondità ma al momento del tiro un gran recupero di Criscito salva il Genoa.15:43

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:45

45'+2' Fine primo tempo: SASSUOLO - GENOA 0-0.15:47