LIVE SASSUOLO - GENOA 1-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori16:17

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida Sassuolo-Genoa, gara valida per la 20ª giornata di Serie A TIM.16:17

Dopo la pausa natalizia si torna a giocare in Serie A malgrado la nuova emergenza Covid che ha già fermato qualche match. A Reggio Emilia si affrontano il Sassuolo di Dionisi che ha fatto bene nel girone di andata, di fronte il Genoa di Shevchenko alla ricerca di punti preziosi per l'obiettivo salvezza.16:19

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. A disposizione: Pegolo, Satalino, Aucelli, Muldur, Ruan, Ayhan, Mata, Kumi, Samele.16:21

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-5-2 per il Genoa: Sirigu; Vanheusden, Vazquez, Bani; Hefti, Portanova, Hernani, Badelj, Cambiaso; Destro, Ekuban. A disposizione: Semper, Andrenacci, Ostigard, Biraschi, Ghiglione, Masiello, Fares, Melegoni, Touré, Cassata, Caicedo, Pandev.16:22

Dionisi punta su Defrel in attacco, vista l'assenza di Scamacca. Assenti nel Sassuolo, per infortunio, anche Frattesi e Djuricic. Unico positivo al Covid, invece, Peluso.16:30

Shevchenko, regolarmente in panchina perché negativo da poco, schiera subito il nuovo arrivato Hefti. In attacco la coppia Destro-Ekuban. 16:33

Inizia il primo tempo Sassuolo-Genoa. Dirige la sfida l'arbitro Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo.16:32

4' OCCASIONE SASSUOLO! Toljan serve Raspadori, al limite dell'area, che prova subito il destro, con la palla che finisce di poco a lato.16:35

6' Prova a ripondere il Genoa con Ekuban che riceve palla in area, ma non si accorge di essere solo e manca la girata verso la porta di Consigli.16:36

6' GOL! Sassuolo-GENOA 0-1! Rete di Mattia Destro. Ekuban recupera palla in area del Sassuolo dopo un batti e ribatti, l'attaccante rossoblù serve Destro sul primo pallo che con un bel colpo di tacco mette alle spalle di Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Destro16:37

9' Punizione di Raspadori dal lato sinistro, molto lontano dall'area, con la palla spedita sul secondo palo. La difesa del Genoa allontana.16:39

11' Scambio Raspadori-Berardi al limite dell'area, ma l'ultimo passaggio è troppo lungo e finisce tranquillamente nella mani di Sirigu.16:41

13' Il Sassuolo insiste con Berardi. L'esterno neroverde parte da sinistra accentrandosi per provare il mancino, ma la conclusione finisce troppo alta.16:43

15' Sassuolo che fa girare palla per arrivare in attacco: passaggio per Rogerio, largo a sinistra, che tenta la conclusione con Sirigu che blocca senza problemi.16:45

18' Azione coinvolgente del Sassuolo con Kyriakopoulos, servito a sinistra da Rogerio, che tira da fuori area ottenendo un buon calcio d'angolo.17:04

19' Pericolosa ancora la squadra di Dionisi: cross da destra di Raspadori sul secondo palo per il colpo di testa di Defrel che non impatta bene il pallone per concludere a rete.17:04

21' AMMONITO Raspadori! L'attaccante del Sassuolo trattiene da dietro Cambiaso fermando fallosamente la ripartenza del Genoa.17:04

24' Padroni di casa che insistono sul possesso palla provando ad attaccare per raggiungere il pareggio. Genoa che si difende bene e chiude tutti gli spazi al Sassuolo.17:04

27' Partita ora dal ritmo più lento, si gioca perlopiù a centrocampo con il possesso palla del Sassuolo che viene pressato dai giocatori del Genoa.17:04

30' Il Genoa prova a uscire dalla propria metà campo sfruttando le ripartenze che gli concede il Sassuolo.17:04

33' Genoa pericoloso con Portanova che riceve palla e da posizione defilata a destra tenta direttamente il tiro in porta, con la conclusione che esce di poco a lato e Consigli che controlla.17:03

36' Dopo uno scontro di gioco e soccorsi medici, Cambiaso torna regolarmente in campo. Si temeva una sostituzione.17:07

39' Altro squillo del Sassuolo con l'incursione di Berardi che tenta ancora la conclusione da fuori, ma Sirigu para ancora senza problemi.17:09

43' Sassuolo ancora all'attacco, proteste da parte dei giocatori neroverdi per un presunto fallo su Berardi in area. Per Manganiello si prosegue senza problemi.17:14

45' Manganiello concede 1 minuto di recupero, prima dell'intervallo.17:16

45'+1' Fine primo tempo di SASSUOLO-GENOA 0-1. La squadra rossoblù in vantaggio al Mapei Stadium.17:17

Decide il primo tempo il gol di Mattia Destro di tacco al sesto minuto, poi solo Sassuolo in campo. La squadra di Dionisi fa molto possesso palla, prova ad attaccare, ma la difesa del Genoa si difende compatta e mantiene il risultato. Tra i più pericolosi Raspadori (ammonito al 21') e Berardi.17:22

Dionisi soddisfatto dei movimenti della sua squadra, ma non del risultato. L'allenatore neroverde chiederà di più ai suoi per recuperare il risultato in casa.17:24

Shevchenko incita i suoi a far bene ed è contento della prestazione del Genoa, visto il vantaggio con Destro. Nel secondo tempo potrà contare su altri giocatori per cercare di non rimanere bloccato nella propria metà campo.17:25

45' Inizia il secondo tempo di SASSUOLO-GENOA 0-1. Primo pallone toccato dagli ospiti.17:32

47' Partenza sprint del Sassuolo che attacca con tanti uomini: Kyriakopoulos si invola sulla sinistra, poi prova il cross sul primo palo dove arriva Sirigu a bloccare il pallone.17:34

51' OCCASIONE SASSUOLO! Uscita alta del Genoa con Berardi che si infila tra le linee, poi serve in profondità Defrel che si crea la possibilità di concludere in area di rigore, ma Sirigu chiude il tiro dell'attaccante neroverde che sulla respinta spedisce fuori.17:41

55' GOL! SASSUOLO-Genoa 1-1! Rete di Domenico Berardi. Rogerio dalla sinistra serve Raspadori in area che viene fermato da un difensore, sul rimpallo arriva Berardi che con freddezza e di mancino realizza il gol del pareggio per il Sassuolo.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi17:43

58' Il Sassuolo insiste ancora con la manovra d'attacco, soprattutto sugli esterni. Su una palla respinta arriva Rogerio che al volo tenta una conclusione dalla distanza, ma la palla finisce molto alta.17:45

61' Squillo del Genoa: da un calcio d'angolo colpo di testa pericoloso di Bani che sfila davanti a un difensore del Sassuolo colpendo di poco fuori.17:48

64' Risponde il Sassuolo con un'incursione di Ferrari a sinistra, l'esterno neroverde calcia incrociando sul secondo palo, ma la palla finisce fuori.17:50

64' Esce Hernani, entra Melegoni. Prima sostituzione per il Genoa.17:51

64' Esce Hefti, entra Fares. Seconda sostituzione per il Genoa.17:51

67' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi, da destra, si accentra per calciare con il sinistro dalla distanza. Ne esce un gran tiro che Sirigu in tuffo manda in calcio d'angolo.17:54

71' OCCASIONE SASSUOLO! Kyriakopoulos nello stretto scambia con Raspadori servendo in area Defrel che vuole piazzare il tiro, ma spara alto sprecando un'ottima occasione da gol.17:58

75' Esce Destro, entra Pandev. Terza sostituzione per il Genoa.18:01

76' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi va vicinissimo a un gran gol: palla alta che scende poco fuori area del Genoa, Berardi si coordina per il tiro al volo di sinistro che finisce di poco alto sopra la porta si Sirigu.18:04

79' Ancora Sassuolo pericoloso con il colpo di testa di Defrel in area, Sirigu blocca senza problemi.18:06

81' Squadre stanche, ma il Sassuolo insiste con Harroui che tira da fuori area trovando la parata in presa bassa di Sirigu.18:09

84' Esce Kiriakopoulos, entra Müldür. Prima sostituzione per il Sassuolo.18:11

84' Esce Portanova, entra Cassata. Quarta sostituzione per il Genoa.18:12

84' Esce Ekuban, entra Caicedo. Quinta e ultima sostituzione per il Genoa.18:12

86' AMMONITO Rogério! Ripartenza di Pandev che tiene il pallone e subisce il fallo dal calciatore neroverde.18:13