LIVE CROTONE - NAPOLI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Nel Crotone recuperati Benali, Riviere e Siligardi, ma solo il primo partirà dall'inizio. In difesa Marrone vince il ballottaggio con Golemic, mentre in avanti giocano Messias e Simy. Nel Napoli in mezzo al campo insieme a Bakayoko giocherà Demme, solo panchina quindi per Ruiz. Ancora fuori causa Osimhen, in attacco ci sarà Petagna come unica punta con Zielinski avanzato sulla trequarti. Solo panchina per Mertens che presumibilmente entrerà a gara in corso.17:24