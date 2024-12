Grazie per aver seguito con noi la diretta di Inter-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:32

90'+4' Fine partita: INTER-PARMA 3-1 (40' Dimarco, 56' Barella, 67' Thuram, 81' aut. Darmian)20:24

90'+3' Sostituzione Inter: esce Yann Bisseck, entra Tomás Palacios.20:24

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!20:19

86' Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara Abisso revoca il calcio di rigore precedentemente assegnato.20:16

84' Splendida finta di Lautaro Martinez che manda a vuoto Hainaut in area di rigore costringendolo ad un intervento ritenuto irregolare: calcio di rigore per l'Inter.20:18

81' GOL! Inter-PARMA 3-1! Autogol di Matteo DARMIAN! Ottima azione del Parma che si ritrova con Man a tu per tu con Sommer: Darmian lo anticipa, ma finisce col deviare il pallone nella propria porta.



80' Ci prova ancora l'Inter con Correa, decisamente ispirato da quando è entrato in campo.20:10

76' Sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Matteo Darmian.20:04

75' Sostituzione Parma: esce Matteo Cancellieri, entra Haj Mohamed.20:04

75' Sostituzione Parma: esce Emanuele Valeri, entra Lautaro Valenti.20:03

73' Grandissima occasione per Lautaro Martinez che, ancora una volta, dinanzi a Suzuki non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.20:03

71' Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.20:00

71' Sostituzione Inter: esce Marcus Thuram, entra Joaquín Correa.20:00

71' Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Tajon Buchanan.20:00

67' GOL! INTER-Parma 3-0! Rete di Marcus THURAM! Calcio d'angolo di Calhanoglu, sponda di Bisseck e rifinitura in rete, al volo, di Marcus Thuram che da posizione ravvicinata non sbaglia.



64' Cartellino giallo per Federico Dimarco.19:53

60' Sostituzione Parma: esce Ange Bonny, entra Pontus Almqvist.19:50

60' Sostituzione Parma: esce Mandela Keita, entra Hernani.19:49

59' Splendida azione di Bastoni che lascia partire un cross perfetto per Lautaro: decisivo l'intervento di Suzuki sul colpo di testa dell'argentino.19:49

56' GOL! INTER-Parma 2-0! Rete di Nicolò BARELLA! Palla davvero splendida di Mkhitaryan per l'inserimento puntuale di Barella, perfetto nel controllo e nel dribbling che manda a vuoto Delprato. Dinanzi a Suzuki il centrocampista dell'Inter non sbaglia.19:45

52' Ottimo cross di Dimarco che pesca Dumfries, puntuale nell'inserimento e nel colpo di testa: la palla termina di poco fuori.19:42

49' L'Inter si affaccia in avanti con Dumfries, l'arbitro però ferma tutto per il fallo di mano in avvio d'azione proprio dell'esterno nerazzurro.19:39

46' Inizia il secondo tempo di INTER-PARMA!19:35

Nella seconda frazione il Parma potrebbe inserire Mohamed e Almqvist per provare a recuperare terreno, nell'Inter scalpitano Frattesi e Zielinski.19:18

Prima frazione molto divertente a San Siro tra Inter e Parma. Diverse grandi occasioni da entrambe le parti: le due squadre si affrontano senza paura, cercando di sfruttare le proprie caratteristiche. Importantissime opportunità per Thuram e Lautaro, ma il protagonista è Dimarco: l'esterno dei nerazzurri infatti colleziona un gol fantastico che permette all'Inter di chiudere la prima frazione in vantaggio. 19:17

45'+1' Finisce il primo tempo di INTER-PARMA, fin qui decide il gol di Dimarco!19:15

45' E' stato concesso un minuto di recupero!19:15

40' GOL! INTER-Parma 1-0! Rete di Federico DIMARCO! Uno-due tra Mkhitaryan e Dimarco con quest'ultimo che, dopo un controllo di tacco davvero splendido, rientra sul destro e conclude con un tiro a giro che batte l'incolpevole Suzuki.



38' Tiro dalla distanza di Barella: la palla termina però di parecchio fuori.19:08

35' Ritmi senza dubbio più bassi da qualche minuto. L'Inter gestisce il possesso, il Parma si difende e attende il momento buono per tentare il contropiede.19:06

31' Dopo mezz'ora la statistica del possesso palla vede l'Inter in vantaggio con il 64%.19:04

28' Contropiede repentino del Parma con Sohm che conduce la palla per diversi metri prima di scaricare su Cancellieri: tiro potente di sinistro dell'esterno del Parma respinto da Sommer che si rifugia in calcio d'angolo.18:59

25' Occasione gigantesca per Lautaro Martinez che, sulla respinta di Suzuki, a porta praticamente vuota e da posizione ravvicinata, spara alto sopra la traversa.18:56

23' Si vede anche il Parma in attacco. Bonny lavora bene di sponda e serve Sohm che lascia partire una conclusione che termina però di parecchio fuori a lato.18:53

20' Ancora Inter pericolosa, questa volta con Mkhitaryan che si incunea nell'area di rigore avversaria e conclude con un destro a giro che termina di poco fuori a lato.18:52

17' Azione manovrata dell'Inter con Calhanoglu che serve Dumfries: l'olandese, puntuale nell'inserimento, lascia partire una conclusione potente che si infrange però sul palo.18:48

15' Grande occasione per l'Inter con Thuram: dopo un rimpallo la palla arriva nella zona del francese che tira di prima intenzione con un sinistro potente ma che si spegne alto sopra la traversa.18:46

12' Sostituzione Parma: esce Botond Balogh per infortunio, entra Giovanni Leoni.18:43

11' Punizione per l'Inter: Dimarco tocca per Calhanoglu che tira di prima intenzione, palla che termina di poco fuori dopo una deviazione di Balogh.18:42

10' Cartellino giallo per Mandela Keita.18:41

9' Dopo il richiamo del Var viene revocato il calcio di rigore precedentemente assegnato all'Inter: il fallo di Keita è stato commesso fuori area!18:41

8' Pasticcio di Keita che perde palla e abbatte Lautaro: calcio di rigore per l'Inter!18:39

6' Altro squillo dell'Inter: Calhanoglu lascia partire un tiro dalla lunghissima distanza con la sfera che termina però parecchio fuori a lato.18:36

4' Prova a farsi vedere subito l'Inter attaccando sulla corsia di sinistra con la coppia Bastoni-Dimarco, quest'ultimo lascia partire un bel cross che Lautaro che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.18:35

1' Inizia il primo tempo di INTER-PARMA!18:30

L’Inter non vince in casa contro il Parma in Serie A dal 21 aprile 2013 e da allora i nerazzurri hanno registrato quattro pareggi e una sconfitta; per la squadra lombarda si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne senza successi contro una singola avversaria in campionato.17:32

L’Inter ha vinto l’ultima partita di Serie A contro il Parma, il 4 marzo 2021 con Antonio Conte in panchina, ma non ottiene almeno due successi consecutivi contro gli emiliani nel torneo dal periodo tra novembre 2006 e settembre 2009 (cinque in quel caso).17:32

Le scelte di Pecchia: Hainaut titolare, panchina sia per Coulibaly che per Leoni. Sulla trequarti spazio a Mihaila con Man e Cancellieri, non gioca Haj. Titolare Bonny.17:32

Le scelte di Inzaghi: confermati Lautaro e Thuram avanti, Dumfries vince il ballottaggio con Darmian. In difesa spazio a Bisseck e De Vrij con Bastoni.17:31

Panchina Parma: Chichizola, Corvi, Valenti, Estevez, Almqvist, Camara, Coulibaly, Hernani, Leoni, Haj, Di Chiara.17:30

Panchina Inter: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Taremi.17:29

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri - Keita, Sohm - Cancellieri, Man, Mihaila - Bonny.17:27

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro.17:26

L'Inter arriva dal match sospeso con la Fiorentina, il Parma invece è reduce dal 3-1 interno con la Lazio.17:25

Benvenuti alla diretta di Inter-Parma, match valevole per la 15a giornata di Serie A!17:24

