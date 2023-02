Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori18:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Lazio, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A.18:08

L'Hellas Verona per la salvezza, la Lazio per l'Europa. Obiettivi diversi, stessa esigenza di fare punti oggi. Vincendo, infatti, i gialloblù si porterebbero a due punti dallo Spezia quartultimo e seguirebbero il trend del 2023, in cui hanno incassato solo una sconfitta sul campo dell'Inter, a fronte di due vittorie e altrettanti pareggi. I successi in questione sono due dei tre collezionati in casa dagli scaligeri, dopo aver incassato sette ko nelle prime otto partite giocate allo Stadio Marcantonio Bentegodi.18:13

I biancocelesti, invece, saranno in zona Champions a prescindere da come andrà il match odierno, avendo gli stessi punti di Atalanta e Milan, ma una differenza reti migliore. Se conquistasse i tre punti oggi, però, la squadra di Maurizio Sarri scavalcherebbe la Roma al terzo posto e si porterebbe a due lunghezze dall'Inter seconda. In campionato la Lazio è imbattuta da poco più di un mese, avendo incassato l'ultima sconfitta il 4 gennaio in casa del Lecce.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Hellas Verona si schiera in campo con un 3-4-2-1: Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana.18:18

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Gila, Romero, Basic.18:32

Marco Zaffaroni deve rinunciare agli indisponibili Dawidowicz, Faraoni, Veloso, Hrustic, Henry e Djuric. In difesa c'è Coppola e non Ceccherini, con Doig che riprende il suo posto da quinto a sinistra. Esordi da titolari in Serie A per Duda a centrocampo e per Ngonge sulla trequarti, al fianco di Lazovic per supportare l'unica punta Lasagna. Panchina per Verdi e il nuovo acquisto Gaich.18:23

Sarri ha tutti a disposizione e ritrova Immobile titolare in campionato, dopo averlo già schierato dall'inizio in Coppa Italia contro la Juventus. Ancora in panchina Lazzari, che perde il ballottaggio con Hysaj. Centrocampo tipo con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, mentre la sorpresa in attacco è Pedro, preferito a Felipe Anderson.18:25

Quasi tutto pronto allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Tra pochi minuti l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il via al match.18:26

CALCIO D'INIZIO! Comincia Hellas Verona-Lazio. Il primo pallone della partita è giocato dagli ospiti.18:32

3' Grande idea in verticale di Ngonge per lo scatto tra i due centrali della Lazio di Lasagna, che però non riesce ad agganciare il pallone del compagno. Provedel esce e allontana.18:35

6' Corner a rientrare pericoloso di Luis Alberto, Montipò esce e respinge con i pugni.18:38

9' Giropalla prolungato della Lazio, che cerca un varco nell'attenta difesa dell'Hellas.18:41

10' MILINKOVIC-SAVIC! Bella punizione del serbo, che fa girare il pallone alla ricerca dell'angolo alto sul primo palo. Fuori di poco.18:42

13' Hien colpisce erroneamente Tameze e regala palla a Immobile, che non riesce a intendersi con Zaccagni. La difesa del Verona chiude in corner.18:45

16' Prova a manovrare da dietro anche il Verona, ma Coppola sbaglia il passaggio per Doig, che si perde in fallo laterale.18:48

19' CHE OCCASIONE PER DOIG! Ngonge rientra sul sinistro e calcia forte dal limite dell'area. Provedel respinge corto e sul pallone vagante arriva lo scozzese, che colpisce malissimo da due passi, calciando sul fondo.18:51

22' PILLOLA STATISTICA: Grande equilibrio nelle ultime 14 sfide tra Verona e Lazio in casa degli scaligeri in Serie A: cinque successi per parte e quattro pareggi – il confronto più recente al Bentegodi è stato vinto dai gialloblù per 4-1 il 24 ottobre 2021.18:54

24' AMMONITO Ondrej Duda per una trattenuta ai danni di Zaccagni.18:56

25' NGONGE! Pedro sbaglia il tocco all'indietro e regala la possibilità del contropiede all'ex Groningen, che porta palla, rientra sul suo sinistro e lo fa partire dal limite. Conclusione larga di un metro.18:58

27' IMMOBILE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Milinkovic-Savic vince il duello aereo con Hien sul rinvio di Provedel e fa la sponda per lo scatto del suo capitano, che cerca il tiro potente sul primo palo. Fuori di poco.18:59

28' AMMONITO Mattia Zaccagni, in ritardo su Duda.19:00

31' Ritmo altissimo in campo. Si va da un'area all'altra in pochissimi secondi.19:02

34' AMMONITO Giangiacomo Magnani per un fallo su Zaccagni.19:06

35' IMMOBILE! Il capitano della Lazio si ritrova un pallone vagante all'interno dell'area, se lo sposta e prova a concludere di punta con il destro. Troppo debole, blocca Montipò.19:07