Cala il sipario al Bluenergy Stadium di Udine! Aureliano manda i titoli di coda di un match equilibrato, segnato da ritmi altalenanti. Dopo un'opaca prima frazione di gioco, con un totale di zero tiri in porta per squadra, nella ripresa la sfida assume tutt'altra fisionomia. Ad aprire le danze è subito Osimhen, che al minuto 51' si fa trovare pronto sul traversone calibrato di Politano e con una decisa torsione batte Okoye. La gara continua con un possesso notevolmente a favore dei Partenopei, ma le mosse di Mister Cannavaro si riveleranno decisive per la reazione bianconera: dopo la doppietta annullata dal VAR ad Osimhen, l'entrata di Davis impegna la retroguardia di Calzona per tutta la restante parte di match. La chance del pari si manifesta al minuto 92', con Samardzic che sventaglia chirurgicamente per Kristensen, poi sponda di prima del difensore che pesca Success e permette al subentrato di cogliere di sorpresa Meret. Termina dopo 5' di recupero la gara di Udine, pareggio a testimonianza di una sfida equilibrata e molto tattica.

Entrambe le compagini abbandonano il Bluenergy con un punto in più a testa; uomini di Cannavaro e Calzona che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Lecce al Via Del Mare, e tra le mura domestiche contro il Bologna di Thiago Motta.