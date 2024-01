Grazie per aver seguito con noi la diretta di Salernitana-Juventus, arrivederci al prossimo turno di Serie A.19:59

Nella prossima di campionato la Salernitana affronterà il Napoli in trasferta, mentre la Juventus dovrà vedersela con il Sassuolo.19:58

Nel secondo tempo la Juventus entra in campo con un piglio totalmente diverso. I bianconeri attaccano con continuità e dopo appena 5 minuti dall'inizio arriva l'episodio chiave: fallo in ripartenza di Maggiore, doppia ammonizione e Salernitana in 10. La Juventus inizia a guadagnare campo e arrivano i conseguenti gol del sorpasso: prima Iling-Junior al 65', poi la rete decisiva di Vlahovic al 90' che regala una vittoria pesantissima ai bianconeri.19:57

90'+5' Fine partita: Salernitana-Juventus 1-2 (39' Maggiore, 65' Iling Junior, 91' Vlahovic)19:55

90'+3' Cartellino giallo per Adrien Rabiot.19:51

90'+2' Cartellino giallo per Dušan Vlahović.19:50

90'+1' GOL! Salernitana-JUVENTUS 1-2! Rete di Dusan VLAHOVIC! Cross dalla destra di Danilo e stacco di testa imperioso di Vlahovic che fulmina Costil. I bianconeri firmano così il sorpasso.



89' Sostituzione Salernitana: esce Junior Sambia, entra Agustín Martegani.19:47

86' Dopo 86 minuti il conto totale dei tiri è di 17 a 7 in favore della Juventus.19:45

81' Sostituzione Juventus: Timothy Weah, entra Joseph Nonge.19:41

77' Sostituzione Salernitana: Esce Simy, entra Chukwubuikem Ikwuemesi.19:36

73' Cartellino giallo per Daniele Rugani.19:32

70' Cartellino giallo per Weston McKennie.19:28

68' Sostituzione Juventus: esce Kenan Yıldız, entra Fabio Miretti.19:27

65' GOL! Salernitana-JUVENTUS 1-1! Rete di Iling JUNIOR! Cross dalla destra per Vlahovic che cicca clamorosamente l'intervento: la palla schizza buona però per Iling che stoppa e conclude di sinistro battendo Costil.



61' Inizia ad attaccare con continuità la Juventus che si fa nuovamente viva con Vlahovic: il serbo arriva al tiro di mancino da posizione ravvicinata, ma la sfera termina fuori.19:20

59' Sostituzione Juventus: esce Hans Nicolussi Caviglia, entra Arkadiusz Milik.19:17

56' Sostituzione Salernitana: esce Loum Tchaouna, entra Dylan Bronn.04:00

53' Seconda ammonizione e conseguente espulsione per Maggiore.19:11

50' Azione di Rabiot sulla sinistra e cross per Mckennie che da posizione ravvicinatissima non riesce ad inquadrare la porta, sprecando un'occasione incredibile.19:07

47' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA-JUVENTUS!19:04

46' Sostituzione Juventus: esce Federico Gatti, entra Daniele Rugani.19:04

46' Sostituzione Juventus: esce Filip Kostić, entra Samuel Iling-Junior.19:04

Nella seconda frazione ci si aspetta ovviamente la reazione della Juventus che in panchina può contare soprattutto su Milik e Iling Junior. Allegri potrebbe cambiare qualcosa.18:51

La prima frazione dell'Arechi è all'insegna dell'intensità e dei molteplici falli. Gioco spezzettato sotto una pioggia battente all'interno di uno stadio gremito e come sempre caloroso. Di occasioni particolarmente importanti non ne arrivano: i più pericolosi sono Sambia e Bremer ed è proprio sull'iniziativa del primo che arriva la rete che sblocca il risultato. Sovrapposizione del laterale granata, cross per Tchaouna e suggerimento per Maggiore che si rende protagonista di un gol splendido. Così termina il primo tempo, con i granata in vantaggio.18:49

45' Finisce il primo tempo di SALERNITANA-JUVENTUS!18:46

43' Cartellino giallo per Federico Gatti.18:45

39' GOL! SALERNITANA-Juventus 1-0! Rete di Giulio MAGGIORE! Sovrapposizione splendida di Sambia che serve Tchaouna, l'ala granata serve Maggiore che di prima intenzione lascia partire una conclusione splendida di sinistro che si infila alle spalle di Szczesny.



36' L'intensità è alta, i ritmi sono importanti e le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi. Di opportunità degne di nota non ne arrivano, piuttosto il gioco appare molto spezzettato a causa dei molteplici falli.18:40

32' Cartellino giallo per Giulio Maggiore.18:32

29' Si riaffaccia in avanti la Juventus con Nicolussi Caviglia, protagonista di un tiro dalla distanza ben neutralizzato però dalla difesa della Salernitana.18:34

24' Dopo 24 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede la Juventus nettamente in vantaggio con il 62%.18:26

19' Cartellino giallo per Norbert Gyömbér.18:20

16' Dopo 16 minuti il conto dei corner è di quattro: tutti in favore della Juventus.18:19

12' Ancora la Juventus si affaccia in avanti, questa volta con Vlahovic: il centravanti serbo viene però ben contenuto da Gyomber. Sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente, un cross di Kostic termina di parecchio fuori.18:13

8' Risponde la Juventus con una grande occasione per Bremer: colpo di testa del difensore brasiliano che da posizione ravvicinatissima non riesce ad inquadrare lo specchio.18:10

4' Primo squillo della partita targato Salernitana: Sambia raccoglie il cross di Bradaric e conclude di sinistro. Bravo Szczesny a bloccare in presa bassa.18:05

1' Inizia il primo tempo di SALERNITANA-JUVENTUS!18:01

La Juventus è la squadra contro cui la Salernitana ha mancato più volte l’appuntamento con il gol in Serie A (sei); inoltre, in otto sfide contro i bianconeri i campani hanno realizzato solamente tre reti, subendone in totale 14.14:24

La Salernitana ha realizzato un gol in quattro sfide casalinghe contro la Juventus; la media di 0.25 reti a partita contro una singola avversaria è la peggiore per i campani in gare interne in Serie A.14:24

Panchina Juventus: Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti, Nonge, Iling, Milik.14:23

Panchina Salernitana: Ochoa, Fiorillo, Martegani, Bronn, Lovato, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Stewart.17:08

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Yildiz.14:21

Formazione SALERNITANA (3-5-2): Costil - Daniliuc, Fazio, Gyomber - Sambia, Candreva, Maggiore, Legowski. Bradaric - Tchaouna, Simy.17:08

La Salernitana arriva dalla vittoria esterna maturata per 0-1 sul campo del Verona, mentre la Juventus è reduce dal successo interno con la Roma, sempre per 1-0.14:19

Benvenuti alla diretta della partita della 19^ giornata di Serie A, si affrontano Salernitana e Juventus.14:18