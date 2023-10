Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!23:07

Vittoria pesante del Milan che porta i rossoneri al primo posto in classifica con 21 punti. Il Genoa rimane a 8 lunghezze. Dopo la sosta un Milan-Juventus che non vedrà in campo ne Theo Hernandez, ne Maignan. Il Genoa farà invece visita all'Atalanta.23:07

Una partita dove succede poco per quasi 90 minuti e dove il Milan tiene palla ma non trova mai ne varchi ne conclusioni a rete. Il gol di Pulisic sblocca la gara e rende il finale incandescente. Rosso a Maignan per un'uscita fallosa fuori area, Giroud in porta e punizione del Genoa che scheggia la traversa. Subito dopo anche Martinez viene espulso, ma Piccinini decide che puó bastare così.22:57

90'+15' Fine partita: GENOA - MILAN 0-1.22:50

90'+14' Uscita provvidenziale di Giroud che interviene su un pallone in profondità per Puscas.23:06

90'+13' Sostituzione nel Genoa, entra Leali per De Winter.02:04

90'+13' Secondo cartellino giallo e rosso anche per Martínez! Finale di gara pazzesco.22:48

90'+12' TRAVERSA DEL GENOA! Punizione rasoterra, la palla schizza e viene deviata sulla traversa!22:48

90'+11' Cartellino giallo per Tomori per proteste.22:46

90'+10' Finiti i cambi, in porta va Giroud!22:44

90'+8' CARTELLINO ROSSO PER MAIGNAN! Milan in 10 e punizione dal limite per il Genoa.22:44

90'+8' Check al VAR per l'uscita irruenta di Maignan.22:42

90'+6' Doppia uscita di Maignan di testa al limite dell'area, il portiere rimane poi a terra.22:42

90'+4' Genoa in proiezione offensiva, il Milan prova a non concedere spazi.22:38

90'+3' Sostituzione nel Milan, entra Bartesaghi per Jovic.22:38

90'+1' Sostituzione nel Genoa, entra Puscas per Haps.22:35

90' Ci saranno 7 minuti di recupero.22:36

88' Check al VAR per un possibile tocco di mano di Pulisic.22:34

87' GOL! Genoa - MILAN 0-1! Rete di Pulisic. La sblocca Pulisic abile a controllare in area un assist di Musah dalla destra e a calciare con il mancino all'angolo.



86' Cartellino giallo per Martínez per perdita di tempo.22:30

83' Sgasata di Leao sulla sinistra e palla in mezzo, spazza la difesa del Genoa, Calabria intercetta e conclude dalla distanza ma manda alto sopra la traversa.22:28

80' Pressione Milan ora che sembra aver alzato i giri del motore per provare a sbloccare il risultato.22:25

76' MAIGNAN! Conclusione da fuori area di Dragusin, Reijnders devia la sfera ma Maignan si tuffa e riesce a smanacciare quanto basta per deviarla in angolo.22:21

74' Prova ad alzare il baricentro il Genoa che guadagna metri e cerca di impensierire la retroguardia rossonera.22:19

69' Cartellino giallo per De Winter per una trattenuta a Leao.22:14

68' Malinovskyi lascia il posto a Kutlu.22:13

68' Cambi anche nel Genoa, Ekuban per Sabelli.22:13

66' Calabria prende il posto di Florenzi.22:11

66' Doppio cambio nel Milan, entra Giroud per Adli.22:11

65' LEAO! Colpo di testa di Leao su assist di Florenzi. Il portoghese schiaccia di testa, Martinez devia in angolo.22:10

62' Cartellino giallo per Adli, entrata dura a metà campo.22:07

61' Superata l'ora di gioco, partita che non si sblocca e anche le conclusioni verso la porta latitano.22:05

57' Florenzi di controbalzo dalla distanza. Palla alla destra di Martinez.22:02

56' Tanti tocchi in mezzo al campo ma nessuno spazio. Il Milan continua a sbattere contro il muro eretto dalla squadra di Gilardino.22:01

52' Come nel primo tempo, anche in questo inizio di ripresa il Milan prova a tenere palla e a cercare varchi.21:58

47' Cartellino giallo per Musah che stende Vasquez al limite dell'area.21:52

46' Inizia il secondo tempo di GENOA - MILAN.21:51

46' Cambio anche sulla fascia destra, Pulisic per Chukwueze.21:51

46' Due cambi nel Milan, entra Leao per Okafor.21:50

Partita vivace e con ritmi alti ma risultato inchiodato sullo 0-0. Il Milan tiene palla e prova a rendersi pericoloso con conclusioni dalla distanza, il Genoa invece con le ripartenze. Portieri inoperosi a parte una conclusione di Reijnders.21:34

45'+1' Fine primo tempo: GENOA - MILAN 0-0.21:32

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

40' Continua a premere il Milan ma manca di concretezza in avanti. Fino ad ora si è visto poco Jovic.21:26

35' Schema Milan, Adli per Florenzi che prova la conclusione di prima dal limite. Palla alta.21:21

33' Con calma il Milan prova ora a far partire l'azione dal basso.21:19

28' Conclusione violenta con il mancino di Theo Hernandez. Palla a latto alla sinistra di Martinez.21:15

25' Incursione di Vasquez che arriva al limite ma sbatte su Thiaw, la palla finisce tra i piedi di Frendrup che prova la conclusione dalla distanza ma manda alto sopra la treversa.21:12

22' Cartellino giallo per Florenzi, entrata in ritardo su Haps.21:08

21' Cartellino giallo per Theo Hernandez, era diffidato, salterà alla ripresa la sfida con la Juventus.21:08

17' REIJNDERS! Musah mette un pallone teso in mezzo, ci riesce ad arrivare Reijnders che calcia di prima ma sbatte su Martinez.21:03

16' Stop e conclusione dalla distanza di Florenzi. Blocca in due tempi Martinez.21:02

14' Lancio di Chukwueze per Theo Hernandez che prova una sponda di tacco, ma è attenta la difesa genoana.21:00

9' Contatto tra Florenzi e Vasquez, per Piccinini è tutto regolare.20:55

8' Partita bloccata ma tiene palla il Milan mentre il Genoa ci prova con ripartenze veloci.20:54

3' Chukwueze morbido in area per Okafor che non ci arriva per un soffio.20:50

2' Prova sin da subito a mettere pressione il Milan cercando di sfondare centralmente. Genoa che non lascia spazi.20:50

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - MILAN. Arbitra Piccinini.20:45

Nel Genoa non ce la fa a recuperare Retegui, al suo posto assieme a Gudmundsson c'è Malinovskyi che agirà come punta. In difesa Bani e Dragusin centrali, ai lati De Winter e Vasquez. Pioli opta per Luka Jovic al centro dell'attacco con Chukwueze e Okafor ai lati. Partono dalla panchina Leao e Giroud. Torna dal primo minuto Adli in regia, mentre c'è Florenzi sulla destra al posto di Calabria.19:53

Formazione MILAN (4-3-3): Maignan; - Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Musah, Adli, Reijnders - Chukwueze, Jovic, Okafor. A disposizione: Sportiello, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Pulisic, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi.19:48

Formazione GENOA (4-4-2): Martinez - De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez - Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps - Gudmundsson, Malinovskyi. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.19:47

Genoa che in casa ha dimostrato di essere un avversario complicato da affrontare. Nonostante il black out alla prima giornata contro la Fiorentina, 1-4 il finale, hanno poi fermato il Napoli, 2-2, e sconfitto la Roma per 4-1. L'ultimo precedente al Ferraris terminó 3-0 per i rossoneri.18:53

Il Milan prova a mettere la freccia e ad andare alla sosta al primo posto in solitaria. Dopo il pareggio odierno dell'Inter contro il Bologna, una vittoria porterebbe i rissoneri da soli in vetta a quota 21 punti.18:49