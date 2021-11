LIVE UDINESE - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Udinese-Sassuolo. Entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte rimediate nello scorso turno di campionato.13:38

Le scelte di Gotti: in attacco c'è Beto, torna Deulofeu dal primo minuto. Spazio a Molina sulla destra, Walace e Arslan in mediana. Chance per Perez.14:26