Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

90'+8' FINISCE QUI! Genoa-Como termina 1-1!22:41

90'+5' Quinto e ultimo cambio nel Genoa: esce Miretti, entra Marcandalli22:38

90'+2' GOL! GENOA-Como 1-1! Gol di Vogliacco! Calcio d'angolo di Miretti, spizzata di Pinamonti su cui arriva sottoporta Vogliacco in girata a battere Reina!



90'+1' Sei minuti di recupero22:34

90' Quinto e ultimo cambio nel Como: esce Fadera, entra Iovine22:33

90' Quarto cambio nel Como: esce Strefezza, entra Verdi22:33

88' CHE GIOCATA DI STREFEZZA! Finta e contro finta in mezzo a tre uomini, gran riflesso di Leali sul tiro indirizzato sul primo palo!22:31

87' Punizione calciata direttamente in porta da Nico Paz, palla alta22:30

86' Vasquez ferma con le cattive Braunöder, giallo per lui22:29

85' Terzo cambio nel Como: esce Cutrone, entra Belotti22:28

84' Ennesima ripartenza del Como, Cutrone prova a servire Fadera ma senza successo22:27

82' Secondo cambio nel Como: esce Da Cunha, entra Braunöder22:25

82' Primo cambio nel Como: esce Alberto Moreno, entra Sala22:25

80' Quarto cambio nel Genoa: esce Sabelli, entra Zanoli22:23

79' Ammonito anche Balotelli, che ha spinto via Kempf dopo il fallo subìto22:22

79' Ammonito Kempf che ferma la ripartenza di Balotelli22:22

77' Altra ripartenza del Como, messo malissimo il Genoa. Nico Paz serve Cutrone che un po' egoisticamente preferisce il tiro al servizio per Fadera, nessun problema per Leali22:21

75' DA CUNHA! Fa tutto bene saltando Badelj sul lato corto dell'area, il suo tiro però è sbilenco e finisce lontanissimo dalla porta di Leali!22:18

73' Ammonito Alberto Moreno, fallo di mano che ferma la ripartenza del Genoa22:16

72' Terzo cambio nel Genoa: esce Frendrup, entra Gaston Pereiro22:15

72' Secondo cambio nel Genoa: esce Ekhator, entra Balotelli22:14

69' Poco prima del gol annullato, Cutrone aveva avuto un'altra chance con un doppio tentativo in contropiede, in entrambi i casi respinto22:14

68' ANNULLATO IL 2-0 DEL COMO! Nico Paz aveva trovato un altro assist meraviglioso per Cutrone che davanti a Leali aveva messo in fondo al sacco! Il Var ha però ravvisato la posizione irregolare dell'attaccante del Como!22:12

63' Ripartenza Como, mancino delizioso di Nico Paz per Fadera che per poco non arriva alla conclusione a tu per tu con Leali22:06

61' Giallo anche per Vogliacco22:04

61' Nervi tesi adesso, ammonito Goldaniga ma non solo22:04

60' Si riprende a giocare22:02

58' Gioco fermo. ll secondo assistente di Rapuano, Zingarelli, è stato colpito da un oggetto lanciato dalla tribuna, fortunatamente senza conseguenze22:02

57' Pinamonti! Primo timido squillo del Genoa in questa ripresa, tiro basso bloccato da Reina22:01

56' Deve ancora entrare in partita Fabio Miretti, il giocatore di proprietà della Juventus non ha ancora trovato la sua collocazione in campo22:00

54' Chiusura di Sabelli su un pallone messo in mezzo dal Como, ritmi piuttosto bassi in questo avvio di ripresa21:58

50' Dopo l'ingresso di Miretti sembra essersi messo a quattro dietro il Genoa21:53

49' Vogliacco verticalizza verso Pinamonti, il suo cross viene ribattuto in corner21:53

47' Restano a terra Fadera e Matturro dopo uno scontro, entrambi sembrano poter riprendere il gioco senza troppi problemi21:50

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:48

46' Primo cambio nel Genoa: esce Martin, entra Miretti21:48

Si è visto un bel Como a Marassi nei primi 45 minuti. La squadra di Fabregas prima sfiora la rete con Paz, su cui serve il riflesso di Leali, e poco dopo sblocca il risultato con il primo gol in Serie A di Da Cunha che realizza dal limite dopo un errore di Pinamonti. Il Genoa ci prova con la ripartenza di Ekhator (bravo in uscita Reina) ma sono gli ospiti ad andare più vicini alla rete con Fadera e Strefezza. A tra poco per il secondo tempo!21:35

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Como al riposo con un gol di vantaggio!21:33

45'+1' Nico Paz imbuca per Strefezza, doppio tentativo prima respinto ds Vasquez e poi bloccato facilmente da Leali21:32

45' Un minuto di recupero21:31

42' Contropiede rapidissimo del Como, Cutrone prova a servire un compagno al centro ma Leali è puntuale in uscita e intercetta la sfera21:29

40' Stacca Vasquez dalla bandierina, conclusione debole che non centra lo specchio21:27

39' RISPONDE IL GENOA! Cross di Martin dalla sinistra, colpo di testa di Pinamonti che finisce fuori di poco con la deviazione di Kempf!21:26

36' STREFEZZA! Bello scambio con Cutrone al limite dell'area, il tiro dell'ex Lecce termina di poco a lato!21:23

35' DOPPIA OCCASIONE, UNA PER PARTE! Il Como prima approfitta di un'uscita sbagliata del Genoa, con Nico Paz che imbuca per Fadera il cui tiro viene respinto da Leali! Contropiede immediato dei padroni di casa con Pinamonti che lancia Ekhator, Reina si oppone al giovane attaccante rossoblù!21:22

32' Ammonito Martin, duro intervento su Strefezza21:18

30' Possesso palla quasi interamente in favore del Como, in difficoltà il Genoa21:18

28' Punizione laterale battuta da Strefezza, Pinamonti anticipa anche Leali e mette ancora in corner21:14

26' Riparte il Como, cross di Strefezza sul secondo palo a cercare Fadera, chiude in angolo Sabelli21:12

21' Lancio verticale di Sabelli a cercare Pinamonti, il centravanti rossoblù viene però pescato in offside21:08

17' GOL! Genoa-COMO 0-1! Gol di Da Cunha! Sbaglia Pinamonti che perde palla sulla propria trequarti, Paz recupera e serve Da Cunha il quale dal limite fulmina Leali con destro preciso a incrociare!



16' SEMPRE NICO PAZ! Stavolta molto pericoloso lo spagnolo con passaporto argentino, il quale chiude la conclusione sul primo palo trovando la respinta di Leali!21:03

14' Altra conclusione di Nico Paz, ancora una volta coordinazione da rivedere. Pallone altissimo21:01

12' Prezioso ripiegamento di Ekhator a fermare l'iniziativa del Como al limite dell'area20:59

9' Ci prova anche Nico Paz! Sterzata in zona centrale, il suo tiro però è mal calibrato e decolla sopra alla traversa20:56

9' Batte la punizione Strefezza, tiro telefonato che Leali blocca senza problemi20:55

8' Accelerazione di Fadera che converge verso il centro, Sabelli lo atterra e Rapuano concede un invitante calcio di punizione al Como20:54

5' Cross basso velenoso di Thorsby a cercare Ekhator, scivolata provvidenziale di Dossena a liberare l'area20:52

2' È del Como il primo tentativo della gara, Strefezza carica il sinistro da fuori area ma la conclusione rimpalla su un difensore del Genoa ed è facile preda di Leali20:49

SI PARTE! È iniziata Genoa-Como, il primo possesso è della squadra di Fabregas!20:46

Squadre in campo al Marassi! È quasi tutto pronto per l'inizio della 12' giornata di Serie A!20:44

Le scelte di Fabregas: 4-3-3 per i biancoazzurri, con Reina che vince ancora il ballottaggio con Audero tra i pali. Dietro Goldaniga e Moreno sugli esterni, Kempf e Dossena la coppia centrale. Centrocampo a trazione offensiva con Da Cunha e Paz come mezzali ai lati di Engelhardt, davanti torna Cutrone dal 1' al centro dell'attacco. Strefezza e Fadera sugli esterni19:19

Le scelte di Gilardino: prosegue l'emergenza in casa rossoblù, il tecnico del Grifone si affida agli stessi undici che lunedì hanno battuto il Parma con l'unica eccezione di Sabelli al posto di Zanoli sulla destra. Per il resto confermati Vasquez, Vogliacco e Matturro davanti a Leali, con appunto Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup e Martin a centrocampo e la coppia formata da Pinamonti ed Ekhator davanti. Pronto a subentrare Mario Balotelli19:16

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-3-3: Reina - Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno - Da Cunha, Engelhardt, Paz - Strefezza, Cutrone, Fadera19:13

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Leali - Vasquez, Vogliacco, Matturro - Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin - Pinamonti, Ekhator19:10

La direzione di gara è affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli e dal quarto ufficiale Massimi. In sala Var ci sono invece Paterna e Gariglio19:07

Non se la passa meglio il Como di Cesc Fabregas, a secco di vittorie dal 3-2 contro il Verona dello scorso 29 settembre. Da lì in avanti, solo un pareggio (in casa col Parma) e quattro sconfitte, tra cui quella di lunedì scorso nello scontro diretto con l'Empoli. 19:05

Inizia già stasera il turno di Serie A, a Marassi il Genoa vuole dare continuità alla ritrovata vittoria di lunedì contro il Parma e uscire al più presto dalla zona pericolante della classifica. Prima del successo del Tardini, la squadra di Gilardino veniva da un periodo molto negativo fatto di cinque sconfitte e un solo punto conquistato in sei partite19:03

Benvenuti alla diretta di Genoa-Como, gara valida per il primo anticipo della 12' giornata del campionato di Serie A!18:22