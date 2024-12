Quattro gol ed emozioni fino all'ultimo nella gara dello Stadium, ma ci sarà probabilmente del rammarico da ambo le parti: in casa Juventus per il quarto pareggio nelle ultime quattro gare ufficiali, in casa Bologna per il doppio vantaggio sprecato su uno dei campi più difficili della Serie A. Dopo l'1-0 del primo tempo con la rete di Ndoye, gli ospiti avevano infatti raddoppiato in apertura di secondo con Pobega, liberato davanti a Perin da un'invenzione di Castro. La squadra di Motta, espulso per proteste un attimo prima del secondo gol rossoblu, non ci sta e riprende il risultato con Koopmeiners e Mbangula, autore di un gol da cineteca su assist di Vlahovic.

Cambia poco nelle classifiche di entrambe dopo il pareggio di stasera: la Juventus sale a 27 ma perde ancora terreno dalla vetta, distante sette punti in attesa della gara del Napoli, il Bologna aggancia il Milan a 22 ma rimane a cinque punti dai bianconeri.

Nel prossimo turno la Juventus sarà ancora di scena allo Stadium contro il Venezia, il Bologna ospiterà invece la Fiorentina per il derby dell'Appennino. Nel mezzo c'è però l'impegno di Champions: col Manchester City a domicilio per i bianconeri e col Benfica in trasferta per i rossoblu.