90'+5' Fine partita: JUVENTUS - FIORENTINA 1-0. 22:39

90'+3' Cartellino giallo per Beltran, fallo su Yildiz.22:38

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:35

88' Serie di calci d'angolo per la Fiorentina, Juventus in affanno.22:32

86' Cartellino giallo per Yıldız, sbracciata su Dodo.22:35

85' Nella Juventus entra Kean per Vlahovic.22:29

85' FIORENTINA PERICOLOSA! Maxime Lopez serve in area dal fondo, Szczesny smanaccia, la palla finisce a Beltran che calcia di prima ma prende in pieno il suo compagno, Nzola.22:29

84' Ultimo cambio nella Fiorentina, dentro Dodo per Kayode.22:28

80' Conclusione di potenza di Beltran dalla distanza, palla alla destra di Szczesny.22:24

78' Squadre lunghe ora e continui capovolgimenti di fronte.22:22

75' Nella Juventus entra Alcaraz per Cambiaso.22:19

74' FIORENTINA AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Gonzalez tira a giro dal limite, Szczesny la sfiora e manda la palla sulla traversa.22:18

69' Cartellino giallo per Cambiaso che ferma irregolarmente Sottil.22:13

65' Errore d'impostazione della Fiorentina con Kayode che calcia addosso a Iling Junior e serve Vlahovic al limite, il serbo non sfrutta l'attimo e non riesce poi a concludere a rete.22:09

61' Dentro Nzola per Barak.22:06

61' Altri due cambi nelle file della Fiorentina, Beltran per Kouame.22:06

59' Iling Junior prende il posto di Kostic.22:03

59' Doppio cambio nella Juventus, Yıldız per Chiesa.22:03

56' KOSTIC! Controllo con il petto e percussione sulla sinistra per l'esterno, il suo tiro cross viene intercettato da Milenkovic che per poco non infila il suo portiere.22:01

55' Barak viene servito sulla trequarti, tutto solo si mette il pallone sul sinistro ma calcia male e Szczesny blocca senza patemi.22:00

54' Molti scambi e passaggi per la Fiorentina sulla trequarti della Juventus, manca però la conclusione verso la porta.21:58

50' Contropiede Juventus, Vlahovic serve Chiesa che prova a rientrare sul destro e a calciare dal limite, blocca Terracciano.21:54

48' Corsa e cross di Biraghi dalla corsia di sinistra, Szczesny esce in presa sicura.21:52

46' Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - FIORENTINA.21:50

46' Maxime Lopez per Mandragora21:49

46' Due cambi nella Fiorentina, entra Sottil per Belotti.21:49

Il primo tempo tempo termina con la Juventus in vantaggio per una rete a zero. La squadra di casa parte forte e durante la prima frazione va in rete per tre volte ma La Penna annulla per posizioni di fuorigioco. Il gol arriva però dopo venti minuti grazie ad un tap in di Gatti. Nel finale la Fiorentina cresce, ma non riesce ad impensierire Szczesny.21:34

45'+2' Fine primo tempo: JUVENTUS - FIORENTINA 1-0.21:33

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31

41' Botta di Biraghi dai trenta metri, la palla di spegne alla sinistra di Szczesny.21:27

36' La Fiorentina sta provando ad aumentare il ritmo in questo finale di primo tempo. La Juventus è per ora molto attenta.21:24

32' GOL ANNULLATO A VLAHOVIC! Chiesa dalla sinistra alza la testa e crossa in area, McKennie fa da sponda di testa per Vlahovic che sbuca da dietro e insacca. Dopo un check con il VAR la Penna annulla per un fuorigioco millimetrico di McKennie.21:19

28' Cross di Bonaventura sul secondo palo, Belotti prova ad arrivarci ma è controllato da Gatti.21:14

24' Continua a premere la Juventus, la Fiorentina sembra stordita.21:09

21' GOL! JUVENTUS - Fiorentina 1-0! Rete di Gatti. Da calcio d'angolo Bremer si libera del marcatore e stacca di testa colpendo il palo, sotto porta Gatti devia in rete.



19' Biraghi a terra dolorante dopo un contrasto a metà campo. Partita momentaneamente interrotta.21:05

17' Fa fatica la Fiorentina a creare, la Juventus molto chiusa dietro non lascia varchi.21:02

12' La Juventus va ancora in rete, ma è nuovamente fuorigioco. Pallone morbido crossato in area, Gatti è il primo ad arrivarci ma stampa la sfera sulla traversa, Vlahovic da pochi passi devia in rete ma la palla viene intercettata da Bremer che si trovava in off side.20:59

9' Lancio in profondità di Danilo per Cambiaso, esce sicuro Terracciano.20:55

6' McKennie va in rete su una sponda di testa di Gatti, ma l'americano si trova in posizione di fuorigioco.20:52

3' Avvio di gara con la Fiorentina che prova a far girare il pallone in mezzo al campo.20:48

1' FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - FIORENTINA. Arbitra La Penna.20:46

Nella Juventus torna Vlahovic dalla squalifica, ci sarà lui con Chiesa a guidare l'attacco. Sulle fasce Cambiaso e Kostic. In difesa conferma per il terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo, in porta Szczesny. Tra le file della Fiorentina difesa guidata da Milenkovic e Ranieri con i terzini che saranno Kayode e Biraghi. In attacco ai lati di Belotti ci sono Gonzalez e Kouame. Parte dalla panchina Beltran.20:05

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Bonaventura, Mandragora, Barak - Gonzalez, Belotti, Kouame. A disposizione: Christensen, Dodo, Arthur, Sottil, Lopez, Beltran, Ikone, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi.20:01

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia.20:00

La Fiorentina, dopo gli ultimi risultati negativi, ha perso contatto con la zona europea e si trova ora il decima posizione a -3 dalla Lazio, ora ottava.19:58

Juventus e Fiorentina a caccia della vittoria che manca in campionato per entrambe da cinque turni. I bianconeri dopo essere stati superati dal Milan al secondo posto, devono ora vedersi le spalle, con il Bologna che si è portato ad una sola lunghezza.19:57