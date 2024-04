Il Verona arriva dal pareggio in trasferta per 1-1 con il Cagliari, mentre il Genoa è reduce dallo 0-0 casalingo con il Frosinone.16:57

Le scelte di Baroni: va in panchina Folorunsho, con Lazovic confermato sulla trequarti a supporto di Bonazzoli nel ruolo di punta. Gioca Centonze sulla corsia di destra al posto di Tchatchoua.17:02

Le scelte di Gilardino: avanti c'è Ekuban al fianco di Gudmundsson, mentre a tutta fascia sulla corsia di sinistra spazio per Haps. In mediana confermato Messias nel ruolo di mezzala.17:04

Dopo il successo nel match di andata (1-0, 10 novembre 2023), il Genoa potrebbe battere il Verona in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1957/58 e il 2017/18.17:05