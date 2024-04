Pagelle Verona-Genoa 1-2: Gudmundsson ancora decisivo, bene Vasquez

Top e flop della sfida valida per la 31esima giornata di Serie A: il Grifone vola ancora con l'islandese, ai gialloblù non basta Bonazzoli

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il gol di Gudmundsson nella ripresa ribalta il Verona e regala al Genoa una vittoria che mancava da quattro turni. Al “Bentegodi”, dopo il gol del vantaggio dei gialloblù con Bonazzoli, la formazione di Gilardino è riuscita a rimontare grazie a Ekuban e al giovane islandese. Tre punti che concedono più tranquillità al Grifone, attualmente al centro della classifica con 38 punti in classifica. Si complica la situazione per il Verona, a ridosso della zona retrocessione.

La chiave della partita

Nei primi minuti, tanta frenesia da parte del Genoa, che ha commesso qualche errore di troppo favorendo il Verona: è stato proprio uno di questi a consentire ai padroni di casa di segnare in contropiede e sbloccare il match con Bonazzoli. Nei minuti seguenti, al “Bentegodi” è andata in scena una gara frizzante, con continui botta a risposta tra le due squadre. Tuttavia, il Grifone, troppo basso e statico per gran parte del primo tempo, è riuscito sullo scadere del primo tempo a trovare il pareggio: gol di Ekuban, fortunato sul rimpallo di Lazovic, su assist di Haps e una bella azione orchestrata da Messias e Gudmundsson.

Nella ripresa la gara è stata profondamente equilibrata, con fiammate da ambo le parti, ma il Genoa è riuscito a rompere gli equilibri approfittando di una rimessa laterale: grande giocata di Vasquez che, dopo aver mandato al bar tre avversari, al momento della conclusione viene fermato da Montipò. Sulla ribattuta è arrivato senza problemi Gudmundsson, segnando la rete del sorpasso.

Assolutamente in partita il Verona, vivo e desideroso di ristabilire la parità. Ci prova Baroni con i cambi a cambiare le carte in tavola e, di fatto, ci va vicino: i subentrati Mitrovic e Swiderski confenzionano il gol del 2-2, poi annullato dal VAR. Nei minuti finali, i gialloblù si sono schierati in campo con un assetto ultra offensivo, ma il Grifone è riuscito a difendere il risultato fino al triplice fischio.

Top e flop Verona

Bonazzoli 7: Aggancia il filtrante di Lazovic, salta Martinez e segna la seconda rete consecutiva in Serie A. Nella ripresa, spreca la chance per il raddoppio.

Aggancia il filtrante di Lazovic, salta Martinez e segna la seconda rete consecutiva in Serie A. Nella ripresa, spreca la chance per il raddoppio. Lazovic 6: Lancia in profondità per la giocata vincente di Bonazzoli. Per il resto manovra, offre spunti e cerca la via del gol. Sfortunato sul gol di Ekuban, dove involontariamente gli serve l’assist.

Lancia in profondità per la giocata vincente di Bonazzoli. Per il resto manovra, offre spunti e cerca la via del gol. Sfortunato sul gol di Ekuban, dove involontariamente gli serve l’assist. Suslov 5: Rientra da titolare dopo l’infortunio e fatica nel ruoso di esterno nel corso di tutta la gara. (17′ st Mitrovic 6: Entra e serve l’assist per il gol di Swiderski, poi annullato dal VAR per la sua posizione in offside)

Rientra da titolare dopo l’infortunio e fatica nel ruoso di esterno nel corso di tutta la gara. Entra e serve l’assist per il gol di Swiderski, poi annullato dal VAR per la sua posizione in offside) Dawidowicz 5.5: Ha qualche responsabilità sul gol del sorpasso, dove perde completamente Vasquez.

Top e flop Genoa

Martinez 5.5: Sbaglia completamente i tempi d’uscita sul gol di Bonazzoli. Nella ripresa, risponde presente quando chiamato in causa.

Sbaglia completamente i tempi d’uscita sul gol di Bonazzoli. Nella ripresa, risponde presente quando chiamato in causa. Gudmundsson 7: Dal suo errore in appoggio nasce il contropiede velenoso del Verona. Cresce nel corso della gara e prima confeziona la rete del pareggio segnata da Ekuban, poi segna il gol del sorpasso.

Dal suo errore in appoggio nasce il contropiede velenoso del Verona. Cresce nel corso della gara e prima confeziona la rete del pareggio segnata da Ekuban, poi segna il gol del sorpasso. Ekuban 7: Anche il suo nome spunta nel tabellone dei marcatori, seppur con un gol arrivato con un pizzico di fortuna. Per il resto della gara, lotta con le unghie e con i denti.

Anche il suo nome spunta nel tabellone dei marcatori, seppur con un gol arrivato con un pizzico di fortuna. Per il resto della gara, lotta con le unghie e con i denti. Vasques 6.5: Fenomenale nel gioco aereo, ma sfortunato. Colpisce una traversa, che si aggiungono agli altri cinque colpiti in campionato. È suo lo spunto e la bella azione da cui è nato poi il gol del compagno islandese: il messicano supera tre avversari e con il sinistro prova a superare Montipò, che si oppone.

Il tabellino

HELLAS VERONA-GENOA 1-2

MARCATORI: pt 7′ Bonazzoli, 45′ Ekuban; st 13′ Gudmundsson

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda (1′ st Silva), Serdar (38′ st Folorunsho); Lazovic (17′ st Swiderski) , Suslov (17′ st Mitrovic), Noslin; Bonazzoli (28′ st Henry). A disp. Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Tchatchoua, Cisse. All. Baroni.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (32′ st Spence), Frendrup, Badelj (21′ st Bohinen), Messias, Haps; Gudmundsson (43′ st Ankeye), Ekuban (21′ st Thorsby). A disp. Leali, Sommariva, Martin, Strootman, Vogliacco, Papadopoulos, Spence. All. Gilardino.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: Ammoniti: Centonze, Gudmundsson, Duda, Serdar. Angoli: Recupero: 1′ pt; 5′ st.