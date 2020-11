LIVE GENOA - ROMA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Reduce dal netto successo in Europa League contro il Cluj la Roma riprende il cammino in campionato con l'obiettivo di dare continuità all'ottimo ruolino intrapreso che ha fruttato dieci punti nelle ultime quattro giornate; umore differente in casa Genoa che non vince dalla prima giornata contro il Crotone e ha raccolto solo un punto, nel derby, nelle ultime tre partite disputate.14:01

Senza Dzeko, out per la positività al Covid, Fonseza opta per Mayoral punto di riferimento offensivo con Pedro e Mkhitaryan a supporto. A centocampo Pellegrini e Veretout a formare la cerniera centrale mentre in difesa, davanti a Lopez, spazio per Mancini e Ibanez ai lati di Smalling.14:07