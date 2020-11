LIVE TORINO - CROTONE 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Torino reduce dalla vittoria infrasettimanale nel recupero contro il Genoa, dove ha conquistato i suoi primi 3 punti stagionali. Nell'ultima sfida in Serie A tra le due squadre, risalente al 2018, vittoria per i granata per 4-1.14:19

Nel Torino, Verdi vince il ballottaggio con Bonazzoli per un posto in avanti accanto al ristabilito Belotti. In difesa spazio a Bremer e solo panchina per Nkoulou. Crotone con la coppia d'attacco Messias-Simy. Formazione quasi confermata in toto rispetto ad una settimana fa, con un solo cambio che riguarda il rientro dalla squalifica di Cigarini, che prende il posto di Zanellato in mezzo al campo.14:36