A distanza di tre giorni si ritrovano davanti Napoli e Lazio, questa volta in campionato. Il partenopei proveranno a riagganciare la vetta della classifica, mentre i biancocelesti, dopo la vittoria della Fiorentina, cercheranno di riportarsi in zona Champions League.19:01

In Coppa Italia sono stati i biancolesti ad avere la meglio, vincendo in casa per 3-1. L'ultima vittoria del Napoli risale al settembre 2022, da quel momento sono stati quattro gli incroci, con tre vittorie della Lazio e un pareggio.19:04

Nel Napoli tornano i titolarissimi in campo dal primo minuto, tridente formatto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. In mezzo al campo McTominay, con Anguissa e Lobotka al suo fianco. Parte dalla panchina Neres. Tra le file biancocelesti rientrano dal primo minuto Dia e Tavares. In attacco gioca Castellanos, mentre in mezzo al campo spazio a Dele Bashiru con accanto Guendouzi.20:00