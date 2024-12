Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43

90'+6' Fine partita: NAPOLI - LAZIO 0-1.22:41

90'+3' Entra anche Gigot che prende il posto di Tavares.22:37

90'+2' Lazzari per Isaksen nella Lazio.22:37

90'+2' Dentro anche Simeone per Lukaku.22:36

90'+1' Nel Napoli entra Folorunsho per Anguissa.22:36

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:35

86' Tutto in avanti il Napoli alla ricerca del pareggio, la Lazio spazza e prova a guadagnare secondi.22:30

82' Entra Gilmour per Lobotka.22:26

82' Due cambi nel Napoli, entra Raspadori per McTominay.22:26

79' GOL! Napoli - LAZIO 0-1! Rete di Isaksen. Lancio di Noslin per Isaksen che controlla, sterza sul sinistro beffando Olivera e calcia sul palo lontano infilando Meret.



Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:25

76' Sostituzione nel Napoli, entra Neres per Politano.22:20

74' Lancio in profondità per Noslin che taglia in mezzo ai due centrali e prova la conclusione di prima. Palla a lato.22:18

72' Noslin prende il posto di Castellanos.22:17

72' Due cambi nella Lazio, entra Pedro per Dia.22:16

71' SFIORA IL PALO IL NAPOLI! Anguissa da calcio d'angolo di Kvara schiaccia di testa, palla di un soffio alla sinistra di Provedel.22:16

69' Ci prova Isaksen dalla distanza, nessun problema per Meret.22:14

67' Fase della gara dove si gioca molto in mezzo al campo, molti scontri e passaggi ma fanno fatica le squadre a trovare spazi.22:12

62' Cartellino giallo per Castellanos, intervento ruvido su Anguissa.22:06

61' Non cel a fa a continuare Romagnoli, al suo posto entra Patric.22:05

58' Romagnoli a terra per problemi muscolari, medici in campo.22:03

55' Possesso Lazio che insiste e prova a chiudere il Napoli nella propria metà campo.21:59

51' TRAVERSA DELLA LAZIO! Dele Bashiru fa partire una gran conclusione dai venti metri con il destro che si stampa sul legno.22:04

51' Cartellino giallo per Rrahmani, fallo di ostruzione su Provedel.22:04

46' Subito cartellino giallo per McTominay, fallo su Isaksen.21:50

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI -LAZIO. Si riparte senza sostituzioni.21:50

Partita intensa ma bloccata, parte meglio la squadra di casa che sfiora il gol con McTominay, la Lazio cresce alla distanza e si rende pericolosa con Isaksen. Nel finale una punizione di Kvaratskhelia sfiora l'incrocio dei pali.21:35

45'+2' Fine primo tempo: NAPOLI - LAZIO 0-0.21:34

45'+2' KVARA! Punizione Napoli dai 25 metri, conclusione violenta e palla che sfiora l'incrocio dei pali.21:34

45'+1' Cartellino giallo per Guendouzi, fallo su Kvara sulla trequarti.21:32

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31

40' Partita molto spezzettata in questa fase, tanti duelli e interruzioni.21:25

36' Questa volta Politano ci prova dal limite, la sua conclusione con il mancino finisce alla destra di Provedel.21:23

33' Altro cross di Politano in area, Anguissa controlla e si coordina, Provedel blocca in due tempi.21:19

31' Scambio tra McTominay e Kvara, il georgiano ci prova dal limite, palla in tribuna.21:17

27' Prova a costruire dal basso il Napoli, ma ci sono pochi spazi, la Lazio non lascia varchi.21:13

22' Costruzione interessante della Lazio, Nuno Tavares crossa in area, Castellanos impatta di testa cercando l'angolo, palla alla destra di Meret.21:08

20' ISAKSEN! L'esterno rientra sul mancino a calcia di potenza dal limite, si deve distendere Meret per mandarla in angolo.21:07

19' Cartellino giallo per Dia, pestone ai danni di Di Lorenzo.21:05

14' Punizione Lazio dalla trequarti, Zaccagni crossa morbido in area, ma la palla si spegne sul fondo.21:00

10' Azione prolungata del Napoli, Politano dalla destra crossa in area, svetta di testa McTominay ma commette fallo su Provedel.20:56

7' Preme il Napoli in questo avvio, la Lazio si difende.20:52

3' SUBITO MCTOMINAY! DI Lorenzo per Politano che dal fondo serve al centro McTominay, conclusione di prima, Provedel manda in angolo.20:50

1' FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLi - LAZIO. Arbitra Colombo.20:46

Nel Napoli tornano i titolarissimi in campo dal primo minuto, tridente formatto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. In mezzo al campo McTominay, con Anguissa e Lobotka al suo fianco. Parte dalla panchina Neres. Tra le file biancocelesti rientrano dal primo minuto Dia e Tavares. In attacco gioca Castellanos, mentre in mezzo al campo spazio a Dele Bashiru con accanto Guendouzi.20:00

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Dele Bashiru, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Lazzari, Bordon.19:57

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, J. Jesus, Gilmour, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho.19:56

In Coppa Italia sono stati i biancolesti ad avere la meglio, vincendo in casa per 3-1. L'ultima vittoria del Napoli risale al settembre 2022, da quel momento sono stati quattro gli incroci, con tre vittorie della Lazio e un pareggio.19:04

A distanza di tre giorni si ritrovano davanti Napoli e Lazio, questa volta in campionato. Il partenopei proveranno a riagganciare la vetta della classifica, mentre i biancocelesti, dopo la vittoria della Fiorentina, cercheranno di riportarsi in zona Champions League.19:01

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp