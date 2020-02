LIVE FIORENTINA - ATALANTA 1-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 15 gennaio negli ottavi di Coppa Italia, sempre al 'Franchi', con vittoria a sorpresa dei gigliati per 2-1 (in dieci uomini)14:30

All'andata, sul neutro di Parma, fu pareggio per 2-2 con i bergamaschi bravi a rimontare dallo 0-2 nel finale (reti di Ilicic e Castagne dopo l'autogol di Palomino e il gol di Ribery, oggi assente)14:30

L'Atalanta inizia cercando subito di mettere pressione, ma la Fiorentina prova a colpire in contropiede. Castrovilli guadagna un corner15:03

Il calcio d'angolo non produce pericoli e l'Atalanta può tornare in possesso del pallone15:04

Intervento duro di Chiesa su Palomino, l'arbitro non estrae il giallo e decide di assegnare solo la punizione agli ospiti15:06

Bella azione di Benassi a centrocampo, il suo lancio in avanti per Cutrone è però fuori misura15:09

DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Incursione di Ilicic in area che ci prova col destro, Dragowski rinvia ma la palla finisce tra i piedi di Castagne, che però tira ancora addosso al portiere viola15:13

AMMONITO CASTROVILLI! Il centrocampista viola sbaglia la misura dell'intervento e colpisce Djimsiti: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo15:16

PASALIC! Clamorosa occasione mancata dall'ex Milan, che da solo in area di rigore non riesce a centrare la porta difesa da Dragowski15:19

Qualche problema per Benassi, assistito dai sanitari. Gioco momentaneamente fermo15:21

CUTRONE! Prima occasione per la Fiorentina, con l'ex Milan e Wolves che prova a concretizzare un bel filtrante di Chiesa: bella respinta da parte di Gollini15:26

AMMONITO ZAPATA! L'attaccante atalantino frana su Castrovilli impedendo alla Fiorentina di partite in contropiede: giallo inevitabile15:27

Bella azione in contropiede dell'Atalanta, Dalbert si oppone in extremis a Zapata ma lo sforzo gli costa un infortunio al flessore della coscia15:28

L'ex Inter resta in campo, ma Iachini manda Ceccherini a scaldarsi15:29

GRAN GOL DI FEDERICO CHIESA! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Guarda la scheda del giocatore Federico Chiesa 15:32

Splendida conclusione di controbalzo dai 25 metri da parte del giocatore della Fiorentina, che supera un Gollini non impeccabile15:33

Il portiere dell'Atalanta viene anche ammonito per proteste (presunta spinta di Chiesa su Pasalic prima del gol) nei confronti dell'arbitro Mariani15:33

Si rivede in avanti l'Atalanta con un bel taglio in area di Zapata, ma il suo cross basso viene intercettato da Dragowski15:37

Zapata accentua in area una lieve spinta di Pezzella, il pubblico rumoreggia perché vorrebbe il secondo giallo per simulazione: l'arbitro lascia correre15:42

43'

PASALIC! Bella palla in area di Gosens per il croato, Igor e Dragowski evitano danni per la Fiorentina15:43