LIVE UDINESE - ATALANTA 0-3 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dacia Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori16:11

Tutto pronto dalla Dacia Arena per la sfida Udinese-Atalanta, gara valida per la 21ª giornata di Serie A TIM.16:11

Primo match del 2022 per entrambe le squadre, visto che sia l'Udinese (vs. Fiorentina a Firenze) che l'Atalanta (vs. Torino) hanno saltato per problemi di Covid la scorsa giornata di campionato. 16:12

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-4-2-1 per l'Udinese: Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Udogie, De Maio, Walace, Molina; Pussetto, Deulofeu; Beto. A disposizione: Piana, Success, Fedrizzi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Codutti, Soppy. 16:18

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-4-2-1 per l'Atalanta: Musso; Pezzella, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Toloi; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. A disposizione: Rossi, Bertini, Demiral, Pessina, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Miranchuk, Ilicic.16:18

Cioffi non disponde di ben 12 giocatori a causa delle positivtà al Covid. Beto in attacco, supportato alle spalle da Deulofeu e Pussetto.16:20

Per Gasperini l'assenza pesante ha il nome di Duvan Zapata. Muriel sostituisce in attacco il colombiano, con la coppia Malinovskyi-Pasalic alle spalle.In regia spazio a De Roon e Koopmeiners.16:21

Inizia il primo tempo di UDINESE-ATALANTA. Dirige la sfida l'arbitro Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna.16:37

4' Primo squillo in attacco dell'Atalanta: Muriel manovra bene in area dell'Udinese e con una finta sull'avversario prova a piazzarla, ma la conclusione finisce a lato.16:36

8' Fase iniziale del match a ritmi molto lenti. L'Udinese appare molto coperta in difesa, mentre l'Atalanta manovra palla a centrocampo per cercare l'iniziativa offensiva.16:38

12' Scambio Molina-Becao in avanti, sulla destra con Molina che tenta un timido cross, senza successo. La difesa dell'Atalanta respinge.16:43

14' Inserimento di Toloi che cede il pallone a Pasalic, il centrocampista nerazzurro va alla conclusione che viene respinta in corner.16:45

15' Corner Atalanta: sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva Toloi a concludere, ma ancora una respinta per un nuovo angolo per la Dea.16:46

17' GOL! Udinese-ATALANTA 0-1! Rete di Mario Pašalić. Grande corsa sulla sinistra di Pezzella che con il mancino effettua un cross al centro per il tap in vincente di Pasalic e vantaggio Atalanta.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic16:52

22' GOL! Udinese-ATALANTA 0-2! Rete di Muriel. Azione personale dell'attaccante colombiano che porta palla in velocità in contropiede. Entra in area e da ex e dopo una serie di dribbling raddoppia il risultato concludendo col mancino.



Guarda la scheda del giocatore Luis Muriel17:08

25' Ora l'Udinese cerca di reagire dopo lo scossone del secondo gol, lo fa con i suoi attaccanti e le iniziative di Deloufeu. In avanti appare un po' isolato Beto.16:57

30' AMMONITO Becao! Fallo duro del difensore dell'Udinese su Pasalic. Rodrigo Becao salterà la prossima partita contro la Juventus perché diffidato.17:03

35' OCCASIONE UDINESE! Ottima iniziativa da parte di Deulofeu che penetra in area dalla sinistra, supera in velocità Palomino poi si accentra per incrociare sull'altro palo, ma Musso si stende e devia la conclusione.17:21

38' L'Udinese ora insiste nel voler accorciare sul risultato, Pussetto si invola sulla destra, ma viene chiuso da Palomino.17:09

39' OCCASIONE UDINESE! Ancora spazio dalla sinistra per un cross al centro dove arriva Udogie che stacca di testa, ma non trova la coordinazione migliore per spedire in porta.17:10

41' Tocco all'indietro per Pussetto che defilato a sinistra prova la conclusione dalla distanza, con Musso che blocca a terra.17:14

43' GOL! Udinese-ATALANTA 0-3! Rete di Ruslan Malinovskyi. Muriel a sinistra mette al centro per lo scarico di Pezzella che entra in area e conclude, respinta della difesa dove arriva Malinovskyi che tira di prima e segna.



Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi17:15

44' AMMONITO Deulofeu! L'attaccante dell'Udinese protesta con l'arbitro perché chiama la revisione del VAR. Fabbri ha avuto l'ok dal VAR che aveva già controllato l'azione del terzo gol dell'Atalanta.17:16

45' AMMONITO de Roon! Entrata in ritardo e gioco pericoloso per il calciatore dell'Atalanta.17:23

45'+2' Punizione Udinese: Delofeu batte con il destro sopra la barriera, ma Musso controlla e blocca il pallone.17:17

45'+2' Fine primo tempo di UDINESE-ATALANTA 0-3. La Dea in netto vantaggio alla Dacia Arena.17:18

L'Udinese appare in difficoltà, viste le assenze, ha cercato di fare la migliore prestazione, ma la qualità dell'Atalanta si è vista nel triplo vantaggio di questo primo tempo. Apre le marcature Pasalic al 17' con colpo di testa su cross di Pezzella, poi dopo cinque minuti raddoppia Muriel con un contropiede personale, finte e tocco di sinistro. Al 35' prima occasione pericolosa per i padroni di casa con Deulofeu che da sinistra prova a incrociare sul secondo palo, ma Musso gli chiude la porta. Al 43' il terzo gol della Dea con Malinovskyi.17:23

45' Esce de Roon, entra Pessina. Prima sostituzione, all'intervallo, per l'Atalanta.17:34

45' Inizia il secondo tempo di UDINESE-ATALANTA 0-3. Primo pallone giocato dagli ospiti.17:34