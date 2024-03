Benvenuti alla diretta di Bologna-Inter, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie A!09:50

Ambizioni sempre più europee per l'incredibile Bologna di Thiago Motta, a maggior ragione dopo il colpo al Gewiss Stadium nello scontro diretto con l'Atalanta. Sono sei le vittorie di fila con cui i rossoblù accolgono la capolista, l'ultimo k.o. risale al passo falso di Cagliari dello scorso 14 gennaio, mentre al Dall'Ara questa stagione è passato solo il Milan alla prima giornata09:54

Inter capolista nel difficile campo minato del Dall'Ara, ma con la tranquillità di una classifica che ad oggi rende quasi utopistiche le possibilità di rimonta delle rivali. I nerazzurri sono inoltre proiettati all'impegno europeo contro l'Atletico ma non intendono fare sconti all'ex Thiago Motta consolidando ulteriormente il primato. Numeri altisonanti per l'undici di Inzaghi, reduce da nove vittorie consecutive con una media di tre gol a partita09:59

Direzione di gara affidata a Luca Pairetto di Nichelino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallattini e dal quarto ufficiale Rapuano. In sala Var a Lissone ci saranno Mazzoleni e Mariani10:00

Le scelte di Thiago Motta: fuori a sorpresa Orsolini nel Bologna, al suo posto c'è il giovane Odgaard. Ferguson era il grande dubbio della vigilia ma il numero 20 rossoblù è regolarmente al suo posto alle spalle di Zirkzee. Gioca Saelemaekers sulla destra, mentre in mediana spazio a Freuler e Aebischer17:02

Le scelte di Inzaghi: leggero turnover per il tecnico nerazzurro in vista della gara di Champions di mercoledì. La notizia è l'iniziale panchina di Lautaro, sostituito davanti da Sanchez con il ritorno dal 1' di Thuram. C'è Carlos Augusto al posto di Dimarco, si rivede Cahlanoglu in regia, mentre dietro riposa Pavard con Bisseck che prende il suo posto17:04