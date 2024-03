Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

Vittoria sofferta ma nel complesso meritata per l'Inter, alla quale basta un colpo di testa di Bisseck per avere la meglio sul Bologna. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta mette alle strette quella di Inzaghi ma non è riuscita a sfondare il muro nerazzurro. Tre punti che avvicinano ulteriormente lo Scudetto, mentre i rossoblù frenano la corsa alla Champions ma restano ancora stabilmente al quarto posto19:58

Cade in casa il Bologna per la prima volta dallo scorso 21 agosto, era stato il Milan l'unica squadra in grado di battere i rossoblù al Dall'Ara19:55

90'+7' CALA IL SIPARIO! Decima vittoria consecutiva per l'Inter!19:54

90'+6' Problemi per Arnautovic, chiude in dieci l'Inter19:52

90'+5' Scocca il 95' al Dall'Ara, ma Pairetto fa capire che si giocherà ancora19:52

90' Sono stati concessi cinque minuti di recupero19:47

86' Vicino al gol Orsolini che di testa manda fuori sul cross di Freuler, Pairetto aveva comunque fischiato un fallo in attacco19:43

81' Subito ammonito Klassen, in campo da nemmeno 30 secondi19:37

80' Inzaghi manda in campo Klassen, esce Barella19:37

80' Castro si presenta con una conclusione da posizione defilata, palla a lato19:36

79' È il turno anche di Orsolini, al posto di un ottimo Odgaard19:36

79' Finisce la partita di Zirkzee, debutto in rossoblù per Castro19:35

78' OCCASIONE BOLOGNA! Freuler serve Zirkzee al limite dell'area, dribbling e conclusione intercettata da Sommer!19:35

74' Ferguson! Rasoiata dal limite dell'area, palla fuori con Sommer che comunque sembrava in controllo19:31

74' Altra sostituzione nel Bologna, Ndoye entra al posto di Saelemaekers19:30

70' Asllani ci prova da fuori area, conclusione alle stelle19:26

69' Cambia anche il Bologna: esce Aebischer, al suo posto Moro19:26

68' Continua a gestire il possesso il Bologna, Inter più contenitiva in questa fase19:25

66' Fa il suo ingresso in campo anche Arnautovic, gli lascia il posto Thuram19:22

61' Esce anche Cahlanoglu, al suo posto Asllani19:18

61' Finisce la partita di Mkhitaryan, entra Frattesi 19:17

60' Pronto un doppio cambio per l'Inter19:17

57' Va direttamente in porta Zirkzee, barriera piena19:13

56' Corner respinto, Sanchez però tocca di mano al limite dell'area. Punizione interessante in favore dei rossoblù19:13

55' Ci prova Zirkzee da fuori, tiro deviato che termina sul fondo. Sarà corner per il Bologna19:12

52' Sembra aver alzato la pressione il Bologna, la squadra di Motta cerca di mettere in apprensione la difesa dell'Inter19:10

48' OCCASIONE BOLOGNA! Saelemaekers premia la sovrapposizione di Posch il quale conclude con un diagonale violento che sfiora il palo!19:05

48' GIALLO PER FREULER! Fallo imprudente su Mkhitaryan19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! 19:01

46' CAMBIO ALL'INTERVALLO NELL'INTER: qualche problema per Carlos Augusto, al suo posto entra Dumfries19:01

Una prova di forza, l'ennesima, quella dell'Inter che a Bologna non fa sconti nonostante il turnover e chiude avanti il primo tempo grazie al colpo di testa di Bisseck sul cross di Bastoni. Rossoblù comunque in partita anche se poco incisivi, l'unico sussulto è una conclusione da lontano di Ferguson neutralizzata da Sommer. A tra poco per i secondi 45 minuti!18:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Inter avanti al 45'!18:47

45' Un minuto di recupero18:46

45' SALVATAGGIO DI KRISTIANSEN! Cross basso di Darmian, il terzino rossoblù rischia l'autorete ma anticipa Barella che era già pronto a correggere in rete!18:46

42' Non rallenta l'Inter, la squadra di Inzaghi controlla il gioco alla ricerca del gol del 2-018:42

37' GOL! Bologna-INTER 0-1! Gol di Bisseck! Cross dalla sinistra di Bastoni, inserimento vincente di Bisseck che sfugge alla marcatura di Saelemaekers e di testa batte Skorupski! Si sblocca il risultato al Dall'Ara!



34' FERGUSON! Botta improvvisa da lontano, Sommer ci mette i guantoni e sventa la minaccia!18:35

30' Ritmi piuttosto bassi in questa fase18:31

25' AMMONITO ZIRKZEE, l'attaccante del Bologna è il primo giocatore dell'incontro a finire sul taccuino di Pairetto18:26

21' SI DIVORA TUTTO BARELLA! Kristiansen perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, ne approfitta l'ex Cagliari per involarsi a rete ma il suo tiro a botta sicura viene neutralizzato da Skorupski!18:23

19' Altra buona azione del Bologna che sta guadagnando metri, grande apertura di Zirkzee verso Odgaard il quale perde il tempo per la conclusione servendo poi Posch che viene murato dalla retroguardia nerazzurra18:20

18' Mischia in area di rigore dell'Inter sugli sviluppi di un corner, Kristiansen prova il tiro ma sbatte su Carlos Augusto18:19

15' A UN PASSO DAL VANTAGGIO L'INTER! Bisseck verticalizza verso Darmian, il quale è fortunato nel rimpallo con Kristiansen e conclude verso la porta di Skorupski mandando a lato di pochissimo!18:16

13' Buon palleggio fino a qui del Bologna che però fatica a trovare sbocchi per arrivare dalle parti di Sommer18:14

10' Prima occasione del match! Imbucata di Bastoni per Carlos Augusto che di tacco allunga verso Sanchez, il cileno conclude al volo sul primo palo trovando l'opposizione di piede di Skorupski!18:11

8' Thuram appoggia su Carlos Augusto me è attento Odgaard nel ripiegamento ad anticipare l'ex Monza18:08

4' Sanchez si avventa su un pallone filtrante pur essendo in evidente offside, il suo pallonetto colpisce la traversa ma come previsto Pairetto segnala la posizione irregolare del cileno al termine dell'azione18:05

SI PARTE! È iniziata Bologna-Inter, il primo pallone è toccato dai rossoblù!18:00

Le scelte di Inzaghi: leggero turnover per il tecnico nerazzurro in vista della gara di Champions di mercoledì. La notizia è l'iniziale panchina di Lautaro, sostituito davanti da Sanchez con il ritorno dal 1' di Thuram. C'è Carlos Augusto al posto di Dimarco, si rivede Cahlanoglu in regia, mentre dietro riposa Pavard con Bisseck che prende il suo posto17:04

Le scelte di Thiago Motta: fuori a sorpresa Orsolini nel Bologna, al suo posto c'è il giovane Odgaard. Ferguson era il grande dubbio della vigilia ma il numero 19 rossoblù è regolarmente al suo posto alle spalle di Zirkzee. Gioca Saelemaekers sulla destra, mentre in mediana spazio a Freuler e Aebischer18:32

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri rispondono con il consueto 3-5-2: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mkihitaryan, C.Augusto - Thuram, Sanchez17:00

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen - Aebischer, Freuler - Odgaard, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee16:59

Direzione di gara affidata a Luca Pairetto di Nichelino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallattini e dal quarto ufficiale Rapuano. In sala Var a Lissone ci saranno Mazzoleni e Mariani10:00

Inter capolista nel difficile campo minato del Dall'Ara, ma con la tranquillità di una classifica che ad oggi rende quasi utopistiche le possibilità di rimonta delle rivali. I nerazzurri sono inoltre proiettati all'impegno europeo contro l'Atletico ma non intendono fare sconti all'ex Thiago Motta consolidando ulteriormente il primato. Numeri altisonanti per l'undici di Inzaghi, reduce da nove vittorie consecutive con una media di tre gol a partita09:59

Ambizioni sempre più europee per l'incredibile Bologna di Thiago Motta, a maggior ragione dopo il colpo al Gewiss Stadium nello scontro diretto con l'Atalanta. Sono sei le vittorie di fila con cui i rossoblù accolgono la capolista, l'ultimo k.o. risale al passo falso di Cagliari dello scorso 14 gennaio, mentre al Dall'Ara questa stagione è passato solo il Milan alla prima giornata09:54

Benvenuti alla diretta di Bologna-Inter, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie A!09:50