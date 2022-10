LIVE CITTADELLA - TERNANA UNICUSANO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Cittadella-Ternana. Squadre divise da due punti in classfica.13:09

Le scelte di Gorini: in avanti il tandem Beretta-Tounkara, Antonucci trequartita. Vita, Pavan e Branca in mediana, Mattioli e Donnarumma i terzini.13:14

Le scelte di Lucarelli: Favilli guida l'attacco, Partipilo e Palumbo a supporto. Di Tacchio in regia, Sorensen e Capuano i centrali in difesa.13:14

Fallo in attacco di Tounkara, si ferma l'azione del Cittadella.14:05

Cross di Palumbo, Agazzi in area calcia di destro in modo impreciso.14:13

Agazzi dal limite conclude verso la porta, nessun problema per Kastrati.14:15

La Ternana resta in avanti, ma Favilli viene pescato in posizione irregolare.14:17

Lancio di Visentin, troppo lungo per Beretta. L'attaccante viene anticipato dall'uscita di Iannarilli.14:21

22'

Problemi per Favilli, staff medico in campo per le cure del caso.14:22