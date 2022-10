LIVE MODENA - REGGINA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori13:03

Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Reggina, gara valida per la settima giornata del Campionato di Serie B.13:03

Primo pomeriggio che vede la sfida tra Modena e Reggina allo stadio Alberto Braglia. Match che si gioca in terra emiliana, tra due squadre che provengono da due momenti opposti : padroni di casa che mancano la vittoria dal 27 agosto, e che sono reduci da 3 sconfitte consecutive, fermi a 3 punti in terzultima posizione (una sola vittoria arrivata contro la Ternana); dall' altra parte ospiti amaranto che giungono da 4 vittorie consecutive, imponendosi primi in classifica a 15 punti.13:19

Arbitraggio della partita affidato al direttore di gara Matteo Mercenaro di Genova.13:20

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA: i padroni di casa optano per un 4-3-1-2 con : Gagno; Coppolaro-Silvestri-Pegreffi-Azzi; Armellino-Magnino-Gerli; Tremolada; Falcinelli-Diaw. Allenatore: Attilio Tesser.13:59

FORMAZIONI UFFICIALI REGGINA: Gli amaranto si presentano con un 4-3-3 standard: Colombi; Pierozzi-Cionek-Gagliolo-Di Chiara; Fabbian-Crisetig-Majer; Canotto-Ménez-Cicerelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.13:59

Sono 4 i giocatori indisponibili in questa giornata: mister Tesser deve fare a meno di Gargiulo e Battistella; assenti per Filippo Inzaghi, invece, Obi e Galabinov.13:59

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:59

1' SI PARTE! Via a Modena-Reggina.14:03

2' Gerli prova subito ad impostare con un triplice scambio con Silvestri.14:04

2' Primo squillo della Reggina! Majer imbuca per Canotto, che non trova soluzioni in mezzo.14:05

3' Fraseggio basso del Modena: Pergreffi lancia in avanti senza successo.14:05

3' Ancora insidioso Canotto che sguscia alle spalle di Azzi: si riparte però da Gagno.14:06

4' Passaggi prolungati tra Tremolada e Falcinelli, con l'11 che non riesce a far partire il cross.14:07

5' Ci prova Di Chiara con una sventagliata sulla testa di Canotto, ma Silvestri anticipa e appoggia tra le braccia di Gagno.14:08

6' GOL ANNULLATO REGGINA: Di Chiara impatta forte sul secondo palo, ma la rete viene annullata da Mercenaro che segnala Majer in outside. Si riparte dallo 0-0. Non necessario l'intervento del VAR.14:13

10' Minuti di ritmi non elevati dopo il gol non concesso agli ospiti.14:14

12' Coppolaro non demorde e prova a sradicare la palla dai piedi di Fabbian: la sfera è già out.14:15

13' Rinvio lungo di Gagno che finisce sulla testa di Cionek: il 3 amaranto rinvia in avanti.14:16

14' Fallo fischiato ai danni del Modena: Tremolada piomba su Di Chiara e lo abbatte.14:17

15' Lancio profondo di Cionek, ma Pergreffi chiude in sicurezza: rimessa amaranto.14:18

16' Ancora Di Chiara che salta Armellino e Coppolaro: Silvestri costretto a concedere il corner.14:19

17' OCCASIONE REGGINA! Di Chiara crossa perfettamente su Cionek, che stacca e trova il riflesso di un attento Gagno. Altro calcio d'angolo.14:20

18' Ora è il Modena che spinge in avanti.14:20

18' Falcinelli si mette in luce sulla linea di trequarti, ma non viene servito. Si riparte da Colombi.14:21

19' Silvestri resiste al doppio contrasto con Majer e Pierozzi , ma rimane a terra dopo l'uscita decisa di Gagliolo. Il 28 amaranto non commette fallo.14:22

20' OCCASIONE REGGINA! Giocata tecnica sontuosa da parte di Jeremy Menez! Si libera con un controllo orientato di tacco, poi calcia cercando l'incrocio: palla che termina di poco al lato.14:24

23' Dopo un minuto di scambi rapidi, Canotto crossa e Pergreffi sventa il pericolo in rimessa.14:25