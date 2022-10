LIVE PARMA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo stadio Ennio Tardini è tutto pronto per Parma-Frosinone, gara valevole per la 7ª giornata di Serie B.11:13

I padroni di casa, reduci dal successo in trasferta ad Ascoli, vanno alla caccia di continuità e inseguono la terza vittoria in campionato.11:18

Parma e Frosinone si sono affrontate sei volte nel campionato cadetto, il bilancio è in perfetta parità con due vittorie per parte (2N), inoltre non si è mai verificato lo stesso risultato per due partite di fila in Serie B.11:14