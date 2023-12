Palermo e Catanzaro tornano ad affrontarsi in un match di Serie B per la prima volta dopo oltre 37 anni dall’ultima sfida andata in scena il 13 aprile 1986 e vinta dai rosanero per 1-0 al Barbera.19:57

Corini in mediana opta per Segre e Lund ad accompagnare Gomes, solo panchina per Stulac e Henderson. In difesa Buttaro, confermati Di Mariano, Brunori e Mancuso in attacco.20:35