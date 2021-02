LIVE REGGINA - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Oreste Granillo

Città: Reggio di Calabria

Capienza: 27454 spettatori20:20

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Reggina e Salernitana, posticipo valido per la ventesima giornata di Serie B.20:20

Monday night tutto da seguire al Granillo di Reggio Calabria, partita che vede sfidarsi due squadre col morale completamente opposto. Se la Reggina si ritrova nei bassifondi della classifica a dispetto di un mercato estivo scoppiettante, che aveva portato i calabresi tra le potenziali pretendenti alla promozione in A, la Salernitana il salto di categoria può legittimamente sognarlo grazie a una prima parte di stagione super con cui i campani veleggiano ai vertici della graduatoria.20:21

La Reggina schiera la seguente formazione (4-2-3-1): Nicolas; Stavropoulos, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Bianchi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. All. Baroni.20:23

La Salernitana schiera la seguente formazione (3-5-2): Belec; Bogdan, Mantovani, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Cicirelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. All. Castori.20:24

Tantissime novità in campo per la formazione amaranto. Esordio da titolari per i nuovi arrivati Crimi, Edera e Montalto, il quale farà coppia con Menez. Mentre in difesa, vista l’assenza di Lakicevic, Loiacono è costretto ad essere dirottato sulla fascia. Iniziale panchina per Delprato che non è al meglio della condizione fisica. Assenti gli squalificati Crisetig e Di Chiara, oltre agli infortunati Petrelli, Charpentier, Rivas e Vasic.20:31

Castori non cambia l’undici che ha battuto il Pescara, ad eccezione dell’assenza di Casasola, squalificato dal Giudice Sportivo. Al suo posto sulla fascia destra Kupisz, con Cicerelli sul versante opposto. In mediana conferma per Di Tacchio con Coulibaly e Capezzi ai suoi lati nonostante il rientro di Anderson e Dziczek e l’arrivo di Kiyine. In attacco Gondo, preferito a Tutino, affianca nuovamente Djuric.20:31

Squadre in campo al 'Granillo" di Reggio Calabria. Tutto pronto per l'inizio del match tra Reggina e Salernitana.21:00

1' Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Reggina.21:01

3' MENEZ DI UN SOFFIO! Edera parte palla al piede velocissimo, al limite dell'area serve Menez che di forza può andare a calciare. L'ex Milan e Roma, dopo un dribbling perfetto, cadendo non trova la porta di pochissimo col destro. Reggina vicina al vantaggio.21:04

6' Salernitana che ha iniziato in maniera piuttosto attendista, lasciando il controllo del possesso ai padroni di casa. Timido inizio per gli uomini di Castori.21:06

9' Folorunsho prova la conclusione dai venti metri. Carica il destro il centrocampista amaranto, ma il tiro è centrale: facile preda di Belec.21:10