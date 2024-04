Tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, è tempo di Spezia-Ascoli! In questo copioso turno di Pasquetta, il calendario mette a confronto liguri e piceni in uno scontro tutto bianconero, in cui in palio ci sono punti fondamentali in ottica salvezza; l'ultima sfida tra i due schieramenti risale allo scorso 9 Dicembre, gara in cui gli Spezzini si imposero per 2-1 nel palcoscenico del Del Duca di Ascoli. In vista dell'odierno incontro, il Picchio approda in terra ligure con alle spalle una massiccia vittoria per 4-1 rifilata al Lecco, terzultima posizione per l'Ascoli a 31 punti. Trentun punti anche per lo Spezia, quartultimo in classifica, che proviene da tre risultati utili consecutivi.14:29