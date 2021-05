Stadio Via Del Mare di Lecce 1 Maggio 2021 ore 14:00

Commento in diretta

PREPARTITA

Lecce - Cittadella è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 20 aprile alle ore 14:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Attualmente Lecce si trova 2° in classifica con 61 punti (frutto di 16 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cittadella si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte).

Lecce ha segnato 64 gol e ne ha subiti 39; il Cittadella ha segnato 43 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Cittadella - Lecce si è giocata il 30 dicembre 2020 e si è conclusa 2-2.

In casa Lecce ha fatto 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cittadella ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Pisa, la SPAL e Vicenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cittadella nelle ultime 3 partite ha affrontato Reggina, il Frosinone e il Chievo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Vicenza vincendo 1-2 mentre Il Cittadella ha incontrato il Chievo vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 21 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mario Gargiulo con 8 gol.

Lecce e Cittadella si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce non ha mai vinto, il Cittadella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Cittadella Partite giocate 33 33 Numero di partite vinte 15 12 Numero di partite perse 5 10 Numero di partite pareggiate 13 11 Gol totali segnati 62 42 Gol totali subiti 38 31 Media gol subiti per partita 1.2 0.9 Percentuale possesso palla 52.8 54.4 Numero totale di passaggi 15170 13668 Numero totale di passaggi riusciti 12135 10134 Numero di tiri nello specchio per partita 168 164 Percentuale di tiri in porta 45.8 42.1 Numero totale di cross 674 921 Numero medio di cross riusciti 190 247 Duelli per partita vinti 1559 1889 Duelli per partita persi 1539 2069 Corner subiti 156 147 Corner guadagnati 182 207 Numero di punizioni a favore 393 443 Numero di punizioni concesse 422 625 Tackle totali 400 527 Percentuale di successo nei tackle 62.0 59.8 Fuorigiochi totali 91 62 Numero totale di cartellini gialli 77 89 Numero totale di cartellini rossi 2 3

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Lecce-Cittadella

Lecce-Cittadella si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 14:00 (mezz'ora prima) del 20 aprile.

Lecce: tutte le news

Cittadella: tutte le news