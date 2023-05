Sfida d’alta quota: allo stadio Druso di Bolzano va in scena la partita che vede protagoniste la seconda e la quarta della classe. Il Genoa, a quota 66 punti, solo due in meno della capolista, e il SudTirol, a quota 53.12:36

"C'è tanto entusiasmo, sono fiducioso. Questa è una partita che tutti vorrebbero giocare". Così mister Bisoli alla vigilia del match contro il Genoa, in uno stadio completamente sold out. Pochi giri di parole e tante motivazioni per una squadra che, dopo le ultime partite un po' altalenanti, cercherà di strappare i tre punti davanti al proprio pubblico. La vittoria non arriva da metà marzo, da lì due sconfitte e due pareggi che hanno allontanato i biancorossi dal Bari, a +7. 12:41

Il Genoa non può e non vuole sbagliare, per poter tornare nella massima serie da dove proprio un anno fa ha fatto i conti con la retrocessione. I rossoblù sono reduci dal successo esterno per 1-0 sul campo del Cittadella e quello casalingo contro il Perugia. Vittorie che sanno di promozione diretta. Occhio al Bari, impegnato alle 15:00, a -6 dai liguri. Se il Bari vincesse la festa sarebbe in ogni rimandata. 12:46