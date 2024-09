Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Carrarese, gara valida per il 4° turno del campionato di Serie B. 23:18

Nell'ultimo turno, giocato nell'infrasettimanale, calabresi ko a Cesena mentre i toscani hanno vinto in cadetteria dopo 76 anni contro il Sudtirol. 23:24

Caserta recupera Situm e convoca La Mantia e Coulibaly che inizialmente si accomadano in panchina; attacco affidato alla coppia Iemmello-Biasci. Calabro conferma gli avanti dell'ultima gara con Finotto sostenuto da Panico e Capello mentre subito in campo i nuovi acquisti Hermannsson e Bouah. 20:11

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:16

Squadre in campo agli ordini di Perenzoni: padroni di casa in completo rosso con bordi gialli, ospiti in casacca azzurra con righe sottili gialle. 20:29